Моуриньо раскритиковал поклонников МЮ за то, что они не поддерживают Лукаку

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо считает, что поклонники манкунианцев не оказывают должной поддержки главному нападающему команды Ромелу Лукаку:

«Я бы хотел услышать объяснения от болельщиков, почему они его не поддерживают. Ромелу играет с максимальной самоотдачей. Забивает он гол или не забивает — реакция публики одинаковая. Это несправедливо.

Я разочарован. Но не Лукаку. Им как раз я очень доволен. Я просто не понимаю такую реакцию. Они „красные дьяволы“ или кто?»

В последнем поединке чемпионата Англии бельгиец отметился голевым пасом на Антони Марсьяля, который и забил единственный гол в ворота «Тоттенхэма».

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