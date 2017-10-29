«Лацио» разгромил «Беневенто» в 11-м туре Серии А

В поединке 11-го тура Серии А «Лацио» на выезде с крупным счетом обыграл «Беневенто». Одним из голов отметился Чиро Иммобиле, став первым футболистом 21-го века, которому удалось забить 14 голов в первых 11 турах чемпионата Италии.
Беневенто, стадион «Чиро Виджорито»
«Беневенто» – «Лацио» – 1:5 (0:3)
Голы: Лазаар 55 — Баштуш 4, Иммобиле 13, Марушич 24, Пароло 76, Нани 86.
«Беневенто»: Бриньоли, Венути, Антеи, Ди Кьяра, Ломбарди (Летиция 79), Чибса, Виола, Лазаар, Катальди, Мемушай (Чичиретти 46), Иеммелло (Кода 68).
Главный тренер: Роберто Де Зерби.
«Лацио»: Стракоша, Баштуш, Де Врей, Раду, Марушич, Пароло, Лейва (Кайседо 81), Милинкович-Савич (Лукаку 59), Лулич (Нани 71), Альберто, Иммобиле.
Главный тренер: Симоне Индзаги.
Предупреждения: Виола 43.
Судья: Пьеро Джакомелли.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Поздравляю.
Поздравляю.
С победой, пернатые!
С победой, пернатые!