«Лацио» разгромил «Беневенто» в 11-м туре Серии А

В поединке 11-го тура Серии А «Лацио» на выезде с крупным счетом обыграл «Беневенто». Одним из голов отметился Чиро Иммобиле, став первым футболистом 21-го века, которому удалось забить 14 голов в первых 11 турах чемпионата Италии.

Беневенто, стадион «Чиро Виджорито»

«Беневенто» – «Лацио» – 1:5 (0:3)

Голы: Лазаар 55 — Баштуш 4, Иммобиле 13, Марушич 24, Пароло 76, Нани 86.

«Беневенто»: Бриньоли, Венути, Антеи, Ди Кьяра, Ломбарди (Летиция 79), Чибса, Виола, Лазаар, Катальди, Мемушай (Чичиретти 46), Иеммелло (Кода 68).

Главный тренер: Роберто Де Зерби.

«Лацио»: Стракоша, Баштуш, Де Врей, Раду, Марушич, Пароло, Лейва (Кайседо 81), Милинкович-Савич (Лукаку 59), Лулич (Нани 71), Альберто, Иммобиле.

Главный тренер: Симоне Индзаги.

Предупреждения: Виола 43.

Судья: Пьеро Джакомелли.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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