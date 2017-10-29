Маффео: «Если мне придется преследовать Роналду по всему полю, я это сделаю»

Защитник «Жироны» Пабло Маффео готов противостоять Криштиану Роналду в матче с «Реалом», который состоится 29 октября в рамках 10-го тура Ла Лиги:

«Если мне придется преследовать Роналду по всему полю, я это сделаю. У меня не возникнет проблем держать одного игрока весь матч, если таково будет указание тренера.

„Реал“ — одна из лучших команд в мире, так что нужно оставаться сосредоточенными на протяжении всего матча. Мы постараемся подпортить им день».

Напомним, что в минувшем туре «Жирона» на выезде обыграла «Депортивно», а «Реал» уверенно разобрался с «Эйбаром».

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