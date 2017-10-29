Лев: «Могу представить себя тренером клуба, но „Баварию“ не возглавлю»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев опроверг слухи о том, что он может возглавить «Баварию» после ЧМ-2018:

«Нет, подобный поворот событий не для меня.

С одной стороны, я могу себя представить тренером клуба, потому что мне нравятся ежедневные тренировки. С другой стороны, на носу чемпионат мира, а я связан контрактом со сборной до 2020 года. Сейчас я ни о чем другом не думаю».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте