Конте: «У „Челси“ 19 очков, значит, мы заслужили именно 19 очков»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопрос о перспективах лондонского клуба в борьбе за чемпионство:

«В данный момент нам надо оставаться реалистами и следовать от игры к игре. У нас 19 очков, значит, мы заслужили именно 19 очков.

В Лиге чемпионов мы возглавляем группу, и я этим очень доволен. В „Челси“ играют игроки, готовые сражаться, пока мы не достигнем чего-то важного. Способны ли мы на это? Я не знаю. Но постараемся».

Напомним, что в минувшем туре чемпионата Англии «Челси» обыграл «Борнмут». 31 октября лондонцев ждет выездной поединок с «Ромой» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.

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