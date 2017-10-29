Ибрагимович готов обучить чемпиона мира по боксу Джошуа искусству Брюса Ли

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович посетил бой чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа с Карлосом Такама. Шведский футболист отказался выйти на ринг и сразиться с Джошуа, но готов обучить его технике Брюса Ли:

«Это был хороший бой. Я полагал, что он закончится раньше, но второй боксер сработал неплохо.

Выйти на ринг против Джошуа? Нет уж, этого я не сделаю. Могу только у него поучиться. Но если он захочет познать искусство Брюса Ли, я могу его обучить».

Ожидается, что Ибрагимович вернется на поле в декабре или январе.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте