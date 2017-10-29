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Чернов: «Нам повезло забить быстрый гол в матче с „Динамо“»

сегодня, 17:46
ДинамоДинамо0 : 1ТосноТосноМатч завершен

Защитник «Тосно» Евгений Чернов прокомментировал победу над московским «Динамо» (1:0).

«Нам повезло забить быстрый гол. После него мы стали играть от обороны. Пытались довести дело до победы, что и получилось. Не пропустить нам помогло не везение, а мастерство нашего голкипера, который сегодня провёл фантастический матч. Спасибо ему за это. 

Это был очень важный матч для нас. Сейчас мы немного вышли из зоны стыковых матчей. Здорово, что победили.

Жду ли приглашения в сборную на матчи с Аргентиной и Испанией? Очень надеюсь на это», - сказал Чернов.

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Алексей Буренин
сегодня в 17:49
А везет сильнейшим
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