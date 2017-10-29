«Тосно» добыл выездную победу над «Динамо»

В рамках 15-го тура РФПЛ «Тосно» на выезде обыграл московское «Динамо».
Химки, стадион «Арена-Химки»
«Динамо» – «Тосно» – 0:1 (0:1)
Голы: Галиулин 9
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен (Бечирай 73), Соснин, Сапета, Темников (Катрич 46), Зотов (Погребняк 66), Ташаев, Луценко.
Главный тренер: Дмитрий Хохлов.
«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Шахов, Чернов, Галиулин (Роша 55), Мирзов, Казаев (Трошечкин 46), Карницкий, Заболотный, Марков (Мелкадзе 80).
Главный тренер: Дмитрий Парфенов.
Предупреждения: Сухарев 33, Казаев 43, Трошечкин 55, Марков 59, Погребняк 90+1, Карницкий 90+2.
Судья: Алексей Сухой.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В другом поединке тура очки поделили «Ростов» и «Спартак».
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А через сезон к ним спартак подтянется. Будут дерби катать и историей меряться.
А через сезон к ним спартак подтянется. Будут дерби катать и историей меряться.