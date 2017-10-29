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«Тосно» добыл выездную победу над «Динамо»

сегодня, 15:55
ДинамоДинамо0 : 1ТосноТосноМатч завершен

В рамках 15-го тура РФПЛ «Тосно» на выезде обыграл московское «Динамо».

Химки, стадион «Арена-Химки»

«Динамо» – «Тосно» – 0:1 (0:1)
Голы: Галиулин 9

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен (Бечирай 73), Соснин, Сапета, Темников (Катрич 46), Зотов (Погребняк 66), Ташаев, Луценко. 
Главный тренер: Дмитрий Хохлов.

«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Шахов, Чернов, Галиулин (Роша 55), Мирзов, Казаев (Трошечкин 46), Карницкий, Заболотный, Марков (Мелкадзе 80).
Главный тренер: Дмитрий Парфенов.

Предупреждения: Сухарев 33, Казаев 43, Трошечкин 55, Марков 59, Погребняк 90+1, Карницкий 90+2.

Судья: Алексей Сухой.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другом поединке тура очки поделили «Ростов» и «Спартак».

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Все комментарии
спартак 1987
сегодня в 16:57
Обидно сейчас бело-голубым должно быть,но с таким настроем на борьбу в каждом эпизоде долго на дне таблице динамо находится не будет.сегодня не хватило исполнительского мастерства игрокам,по Ташаеву было видно,что игрок не уверен в себе при исполнение пенальти которого и не было,когда вышел Погребняк стало видно,что Павел и в такой форме сильнее на голову Бечирая и Луценко(последний сыграл не плохо)смотрелась игра на одном дыхании,если Хохлов сохранит этот настрой в команде против динамо всем командам будет не просто,тосно сегодня отскочил
Kuprin
сегодня в 16:55
Хохлов не тренер
Олег Борткевич ответил Марк Аврелий
сегодня в 16:50
Марк Аврелий:
Пора бы питерским вонючкам вспомнить свое прошлое и отправиться штурмовать низшие дивизионы.
    Алсидес Гиджиев
    сегодня в 16:47
    Никак не выправится Динамо
    OLS
    сегодня в 16:46
    Динамо, давай обратно, в ФНЛ прогулы ставят
    Марк Аврелий ответил ПерекатиПоле
    сегодня в 16:43
    ПерекатиПоле:
    динамо нечего делать в вышке. Вернутся в свой родной и уютный ФНЛ. А через сезон к ним спартак подтянется. Будут дерби катать и историей меряться.
      alex lebedev ответил Simovsky Constantin
      сегодня в 16:43
      Simovsky Constantin:
      С таким уровнем игры, сударь, Тосно разве что за весь второй круг нашего интересного чемпионата одержит "еще пару побед".Так плохо как Динамо (и само Тосно) в РФПЛ больше никто не играет. Даже в Хабаровске есть игроки, способные сделать точный обостряющий пас на 10 метров.
      а что ты цепляешь конкретно к этой игре? я могу привести игры, где у тосно все получалось практически, а твой ска-хабаровск демонстрировал что-то похожее на сегодняшнюю игру.
      раз на раз не приходится.
      salaga
      сегодня в 16:42
      Динамо с Панченко в составе сыграл вничью С ЦСКА и Зенитом. Видно этот парень для Динамо больше, чем полкоманды.
      Evilhuman
      сегодня в 16:41
      с победой Тосно, а Дно на дно
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 16:39
      Тосно становится грозой Москвы и её окрестностей...
      Simovsky Constantin ответил Валерыч
      сегодня в 16:36
      Валерыч:
      Какой интересный чемпионат! Ещё пару таких побед, и Тосно включится в чемпионскую гонку!
      С таким уровнем игры, сударь, Тосно разве что за весь второй круг нашего интересного чемпионата одержит "еще пару побед".Так плохо как Динамо (и само Тосно) в РФПЛ больше никто не играет. Даже в Хабаровске есть игроки, способные сделать точный обостряющий пас на 10 метров.
      dudka 98
      сегодня в 16:35
      все-таки неплохой чемпионат у нас становится потихонечку.
      в этом сезоне середняки заметно подтянулись.
      salaga ответил Летучий-Голландец.
      сегодня в 16:33
      Летучий-Голландец.:
      Очень не хочется, чтобы Динамо не вылетел.. Надеюсь Хохлов сможет исправить ситуацию.
      Не хочется, чтобы не вылетел - равноценно: хочется, чтобы вылетел.
      ФорвардЪ
      сегодня в 16:31
      Тосно с победой!
      alex lebedev ответил koldynnoga
      сегодня в 16:31
      koldynnoga:
      очень обидно! кому проиграли! а когда мы выигрывать будем? ну просто выигрывать! хотя бы у этних недокомандишек...Уралов,Ростовых,Арсеналов........ ...пипец просто!
        Dominators ответил Napoleon Bonapart
        сегодня в 16:29
        Napoleon Bonapart:
        Вот этими идиотскими заменами, Хохлов, ипортил все впечатление о себе. Ну как же можно, выходя играть на своем поле против такого г......а как тосно, только с одним чистым нападающим??? Как можно, держать на поле человека, провалившего весь 2й тайм и не забивший пенальти??? Почему не били пенальти штатные пенальтисты- Сапета или Луценко??? Никогда не быть Хохлову большим тренером, никогда!!! Несмотря на огромное преимущество, цельного впечатления, я не увидел от игры ДИНАМО.... Если мы не можем обыграть тосно, значит не место нам в ПЛ!!!!!
        Привет Витя . Соболезную тебе . Будет и на нашей улице праздник , когда и твоя и моя команды принесут нам радость . Но пока наши команды стали больше конкурентами .Се ля ви .
        ermak6848
        сегодня в 16:26
        Молодцы парни из Тосно!!!
        post-navigator ответил patra
        сегодня в 16:26
        patra:
        Чужая, суровая, недружелюбная все-таки внутри МКАДа.
        Ну вот я смотрю внутрь мкада как в террариум... или серпентариум?.. паноптикум?..
        Вы уж извините мне мой провинциальный северо-западный говорок :)))
        Dominators
        сегодня в 16:24
        Всем привет . А где этот ЖУЖА -ЖУЖА . Где этот преданный болельщик Динамо ,который и в печали и в радости вместе с командой .Так на чужих ветках сидит и куражится над поражениями других . Привет ему от ростовских болел ...
        Димон Булыкин
        сегодня в 16:23
        Будущий обладатель кубка России обыграл очередной московский клуб!
        patra ответил post-navigator
        сегодня в 16:22
        post-navigator:
        Московских кукуянов снова и снова ставят лицом перед фак(т)ом... Да-да, и за мкадом тоже есть жизнь. Чужая, суровая и недружелюбная :)))
        Чужая, суровая, недружелюбная все-таки внутри МКАДа.
        Gotlib ответил starche
        сегодня в 16:20
        starche:
        Глупость, почаще смотри АПЛ!
        Я предпочитаю смотреть игры бунлеслиги. А эту беготню сам смотри.
        post-navigator
        сегодня в 16:20
        Московских кукуянов снова и снова ставят лицом перед фак(т)ом... Да-да, и за мкадом тоже есть жизнь. Чужая, суровая и недружелюбная :)))
        RussianHorse ответил pereletnii
        сегодня в 16:19
        pereletnii:
        Тосно в москве боятся все))
        Ну прям уж все)
        starche ответил Gotlib
        сегодня в 16:17
        Gotlib:
        Английский стиль - бей и беги.
        Глупость, почаще смотри АПЛ!
        koldynnoga
        сегодня в 16:17
          mamba9090909
          сегодня в 16:16
          ОнО опять проигралО.
          starche
          сегодня в 16:15
          Стадион практически пустой, видимо Динамо Москве не нужно.............
          mamba9090909 ответил Летучий-Голландец.
          сегодня в 16:15
          Летучий-Голландец.:
          Очень не хочется, чтобы Динамо не вылетел.. Надеюсь Хохлов сможет исправить ситуацию.
          Молодец! Тебе НЕ хочется чтобы Динамо НЕ вылетел. Не волнуйся, он обязательно вылетит. Хохлову тут и трудиться не надо.))
          ПерекатиПоле ответил pereletnii
          сегодня в 16:14
          pereletnii:
          Еще спартак из кубка высадят и вся Россия будет стоя аплодировать!
          Московским клубам против Тосно даже заряженный судейка не помогает!
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