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Юрченко: «„Тосно“ постарается подняться как можно выше»

сегодня, 17:06
ДинамоДинамо0 : 1ТосноТосноМатч завершен

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко подвел итоги поединка 15-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:0).

«Приятно, когда побеждаешь в таком тяжелом для команды матче. Если посмотреть статистику, то игры против „Динамо“ всегда получаются сумасшедшими для „Тосно“, поэтому могу сказать, что эта победа приятна вдвойне.

После этой победы мы немного поднялись в турнирной таблице. Однако впереди еще вторая половина чемпионата. Постараемся подняться как можно выше. Думаю, что „Тосно“ ожидает интересный второй круг».

«Тосно» набрал 17 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице.

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Шуnя771
сегодня в 17:14
Типа Сатурн это Тосно...
Только отбирает...
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