Хохлов: «Одна ошибка стала роковой»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал сегодняшнюю встречу с «Тосно».



«Игра нереализованных моментов. Одна ошибка, которую мы допустили, стала роковой для нас. У нас должен был бить пенальти Темников, его заменили, и сами игроки решили, что бить будет Ташаев. Задание Погребняку и Бечираю? Зацепиться за мяч, искать момент для реализации. Схему в три защитника мы не наигрывали, но сегодня другого выхода не было.



Сейчас, как и при Дане Петреску, у нас тоже упор на физподготовку, только мы работаем в форсированном режиме. Нам тяжело резко поднять физическое состояние игроков, но как мне кажется, игроки сегодня провели отличный матч в плане функциональной самоотдачи».

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