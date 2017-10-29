Гаджиев: «У игроков „Амкара“ есть определённые функции, и они их неукоснительно выполняют»

Наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итоги встречи с «Уралом» в рамках 15-го тура российской Премьер Лиги:

«Начало первого тайма мы провели лучше соперника. И вторую половину второго тайма. А конец первого тайма и начало второго проиграли сопернику. Забитые голы повлияли на состояние, я думаю. Цикл был непростой у нас. Но концовка показала, что физическое состояние у нас нормальное. Меня беспокоило перед игрой, что у нас группа игроков не в обойме. Комолов и Баланович заметную роль играют в нашей команде, про Петю вы знаете. У нас иногда девять человек не тренировались из-за травм. Шаваев в этот раз сыграл неплохо. До этого он не очень хорошо выходил, а тут – удовлетворительно. Не в своей позиции играл Мельников, мне кажется, у него есть немало качеств, чтобы играть. Сейчас самое время его ставить.

За счет чего мы пропускаем почти меньше всех в чемпионате? Первое – организация. Дисциплина. Если взять атаку, там за счёт этого не сыграешь. Это нужно, но там нужна импровизация, нестандартные решения. Например, Бодул может разукрашивать игру в атаке. А в обороне – другие требования, и мы стали играть более строго и дисциплинированно. У игроков есть определённые функции, и они их неукоснительно выполняют. Второе – надо отдать должное лидерским качествам Димы Белорукова. Это очень важно! Когда он уходил, мы сожалели, что ушёл игрок, который был олицетворением „Амкара“. Он – лидер, он помогает остальным игрокам совершать меньше ляпов».

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