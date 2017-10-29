Сапета: «„Динамо“ играло лучше „Тосно“»

Полузащитник «Динамо» Александр Сапета прокомментировал сегодняшнее поражение от «Тосно».



«Не получилось только забить гол. Мы превосходили соперника во всём. То, что мы играли лучше, — факт. У „Тосно“ был только один моментик и они его забили. Все, кто разбирается в футболе, видели, что мы играли лучше. Мы должны были забивать и не один гол.



Каждый тренер показывает своё видение футбола игрокам. Дмитрий Валерьевич Хохлов даёт нам свои навыки, мы выполняем их. Думаю, что в физическом и психологическом плане мы поднялись на одну ступеньку».



Ранее наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов также прокомментировал сегодняшнюю встречу с «Тосно».

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