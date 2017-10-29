Денисов после победы поаплодировал болельщикам «Зенита»

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов после победы над «Зенитом» (3:0) подошел к болельщикам сине-бело-голубых и поаплодировал им.

Игорь Денисов после игры подошёл к болельщикам «Зенита» и поаплодировал им. И это не насмешка. pic.twitter.com/vRHN8SHkGi — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 29 октября 2017 г.

Напомним, Денисов выступал за «Зенит» с 2001 по 2013 год. В составе «Зенита» он трижды выиграл чемпионат России, дважды стал обладателем Суперкубка России, а также завоевал Кубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

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