«Локомотив» разгромил «Зенит»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
    До ближайшего матча с "Зенитом"
    55%
    1947
    Два-три тура
    15%
    529
    Четыре-пять туров
    3%
    90
    Уйдет лидером на зимний перерыв
    23%
    822
    Затрудняюсь ответить
    4%
    153
    Всего голосов: 3541
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон
Испания. Примера 2017/2018, 10 тур
18:15 41’ Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона 0:1 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал
Италия. Серия А 2017/2018, 11 тур
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 1:5 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 3:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 15 тур
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар 1:1 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб ТосноТосно
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 0:3 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ 2017/2018, 20 тур
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 0:0 Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 1:0 Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 2:1 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб 3:3 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2
Франция. Лига 1 2017/2018, 11 тур
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 2:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель
  • Главные новости
  • Все новости
18:53
«Наполи» уверенно разобрался с «Сассуоло»0
16:20
«Лацио» разгромил «Беневенто» в 11-м туре Серии А25
15:55
«Тосно» добыл выездную победу над «Динамо»99
14:55
«Зенит» - «Локомотив»: стартовые составы88
14:03
«Базель» и ЦСКА рассудит сербская бригада арбитров24
18:48
«Лион» оказался сильнее «Метца»0
18:47
Семин: «„Локомотив“ весь матч играл блестяще»2
18:45
Манчини: «Получился довольно абсурдный матч»18
18:42
«Зенит» разгромно проиграл на своём поле в РФПЛ впервые с 2006 года13
18:37
Денисов после победы поаплодировал болельщикам «Зенита»3
18:30
Неймар, Месси и Суарес снова вместе14
18:25
«Динамо СПб» и «Зенит-2» забили друг другу по три мяча3
18:09
Гришин: «Голов мало, тем более для такого клуба, как ЦСКА»9
17:57
«Краснодар» - «СКА-Хабаровск»: стартовые составы5
17:46
«Манчестер Сити» готов сделать Де Брюйне самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба4
17:46
Чернов: «Нам повезло забить быстрый гол в матче с „Динамо“»1
17:37
Заболотный: «Матч проходил под преимуществом „Динамо“, но нам удалось забить быстрый гол»0
17:30
Левандовски: «В этом сезоне мне очень тяжело, „Баварии“ некем подменить меня»6
17:20
Президент «Нанта»: «Я почти купил Левандовски 10 лет назад»0
17:06
Юрченко: «„Тосно“ постарается подняться как можно выше»3
16:56
Сапета: «„Динамо“ играло лучше „Тосно“»3
16:54
Иммобиле: «Теперь одноклубники не могут жаловаться на то, что я им не пасую!»0
16:48
Тихонов: «У „Крыльев Советов“ нет психологии победителей»1
16:41
Парфенов: «Матч с „Динамо“ получился сложным и искрометным»0
16:40
Фасио: «Рад, что пробуду в „Роме“ до 2020 года»0

«Локомотив» разгромил «Зенит»

сегодня, 18:23
ЗенитЗенит0 : 3ЛокомотивЛокомотивМатч завершен

«Локомотив» на выезде одержал победу над «Зенитом» в матче 15-го тура чемпионата России.

Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург»

«Зенит» - «Локомотив» 0:3 (0:0)
Голы: Фарфан 58, Фарфан 69, Алексей Миранчук 77.

«Зенит»: Лунев, Мевля (Смольников 70), Кришито, Иванович, Маммана, Кузяев, Краневиттер, Ерохин (Шатов 84), Ригони, Кокорин, Дзюба (Дриусси 70).
Главный тренер: Роберто Манчини.

«Локомотив»: Гильерме, Михалик (Баринов 86), Пейчинович, Кверквелия, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (Коломейцев 90), Фернандеш, Денисов, Фарфан, Игнатьев, Лысов.
Главный тренер: Юрий Семин.

Предупреждения: Кришито 59, Гильерме 72.

Судья: Виталий Мешков.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
ZENIT GOAL ответил Димон Булыкин
сегодня в 18:57
Димон Булыкин:
Лучшим в матче было везение Локомотива. Прям копия матча с Твенте при Спалетти. Играет лучше одна команда, забивает другая. Отыграем отрыв.
Зенит тогда действительно 0-3 не заслужил, и играл хорошо оба тайма, а не проваливался, как сегодня.Сегодня огребли абсолютно по делу.
Сергей Тихонов ответил Jeck Denielse
сегодня в 18:57
Jeck Denielse:
Трусливая тактика дающая результат..... Лучше проигрывать играя в футбол как Зенит.... Чем выигрывать так как сегодня...некоторые.. Счёт не отражение реального соотношения сил..... Может раз в 10 лет и Спартак быть сильней Севильи.....и Локо выиграть у Зенита....... Но время всё расставит на свои места.....
Лучше пропускать трешку и не забивать свои моменты? Да не вопрос, играйте так и дальше)
maiklvizit
сегодня в 18:56
Не команда а Уро..ы! Идите на завод работать.
makkie
сегодня в 18:56
Паровозик, который смог! :)
EGF555LOKO1
сегодня в 18:56
Зенит на трансферы летом потратил 83 млн. т.е. больше чем все остальные клубы РПЛ вместе взятые. А тут такое...
Miaf ответил PITER_1
сегодня в 18:56
PITER_1:
я от свиней тащусь просто у них не в том счастье что б свои что-то показывали, а что б у других хоть разик но проблемка случилась, вот ведь убогие какие
пора и тебе на прокачку к Кержакову, а то мысли только о Спартаке.
MALOVAR
сегодня в 18:56
Иванович : в Челси я был одним из лучших защитников в мире и мне не было стыдно
Salihamidjic
сегодня в 18:56
Если бы у руля Занита был бы отечественный тренер, то после такого поражения, его бы уволили. Но итальянец продолжит кое-как управлять переукомплектованной командой.
Шпалыч - красава!
МАРИНА ЗА СПАРТАК
сегодня в 18:55
Друиси, Ригони, Передес = 80 млн евро
Фарфан = свободный агент.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:55
Без поражений нет побед, но это поражение - как оплеуха. Туляки начали ,паровоз продолжил...
damirspb
сегодня в 18:55
Паровозников с заслуженой победой! Юрий Палычу отдельный респект!!!
Fahreddin Ismailow
сегодня в 18:55
С победой, друзья! Счастье есть, его не может не быть! Так держать, спасибо Палычу, руководству и парням Локо! Пусть хранит Вас Всевышний!
Valeriy-48 ответил Димон Булыкин
сегодня в 18:54
Димон Булыкин:
Лучшим в матче было везение Локомотива. Прям копия матча с Твенте при Спалетти. Играет лучше одна команда, забивает другая. Отыграем отрыв.
Ну, в футболе, везет сильнейшим.
MALOVAR
сегодня в 18:54
Думаю по праву будет теперь считать крестович домашней ареной Локо
МАРИНА ЗА СПАРТАК
сегодня в 18:54
Jekos
сегодня в 18:54
Счет мог быть и совсем другой. Два разных тайма.Но во втором тайме Локо был на высоте. Новые роли людей в команде- Фарфан, Фернандеш и Миранчуки.А Когда все вернутся в строй, хотелось бы верить, что это будет лучшая команда и будет только прогрессировать.
PITER_1
сегодня в 18:54
    Дедуктор
    сегодня в 18:54
    В команде есть Полоз, игрок со скоростью и дриблингом. Который, кстати, хорошо с Кузяевым и Ерохиным сыгран. Но опять на поле тусуется Дзюба. Смысл?
    Мигалков ответил Гавриил
    сегодня в 18:54
    Гавриил:
    Лунёв, проходя мимо журналистов: "У нас пусть тренер все говорит" Ой, это чё начинается-то? Уроки Дзюбы не прошли даром. Как же я всё-таки рад, что Артёмка уехал в Ленинград.
    Дзюба успешно выполняет секретный план Федуна по развалу Зенита.
    Николай Еремеев ответил DVOK68
    сегодня в 18:53
    DVOK68:
    С тренера вины никто не снимал,но то что игроки проигравшей команды играют слабо,это и их вина.Тренер на поляну не выходит и игроков не передвигает как шашки на доске.
    То что игроки слабые , не подготовленные к матчу за это же тренер отвечает. тренер выбирает тактику , выбирает состав на матч ,делает если надо -нужные замены по игре - так что на тренере 90 % вины .
    Eezila
    сегодня в 18:53
    Мда...Сам не ожидал. Но итальянской "звезде" тренерского цеха показали итальянский футбол,)
    Miaf
    сегодня в 18:52
    А представьте, что вот такая команда будет играть в лиге чемпионов , просто страшно представить,как ее там жамкать будут.
    spartach n1
    сегодня в 18:52
    Больше DD-так смешнее !))
    cska1948 ответил Димон Булыкин
    сегодня в 18:52
    Димон Булыкин:
    Лучшим в матче было везение Локомотива. Прям копия матча с Твенте при Спалетти. Играет лучше одна команда, забивает другая. Отыграем отрыв.
    Лучше играет та команда, которая больше забивает и меньше пропускает. Так было, есть и так будет ВСЕГДА!
    Зафод Библброкс
    сегодня в 18:52
    рано "эксперты" Зенит чемпионом объявили))
    guf ak-47 ответил spartach n1
    сегодня в 18:51
    spartach n1:
    Не плач,в фнл будет попроще ))
    истинный спартач... xDDDDDDDDD
    ZENIT GOAL
    сегодня в 18:51
    Поздравляю Локомотив с победой, абсолютно заслуженной!
    Зенит второй тайм провалил по всем статьям и трёху вынул абсолютно по делу, ибо такие разрывы между линиями и полнейший произвол в центре поля просто недопустимы! А Локо очень классно использовал свои контратаки, просто на загляденье, Фернандеш, Ал.Миранчук, Фарфан и Игорюха Денисов (лично за него рад особенно) - лучшие! А Манчини не учится на своих ошибках, ведь точно так-же нас Тула обыграла пару недель назад! Ну точно те-же ошибки! Да, можно пенять на реализацию в первом тайме, но кто заставлял так начисто про-рать центр во втором? Почему Миранчук в первом голе бежал в центре просто один, и его никто даже не думал закрывать? Да, Лунёв ошибся на выходе, но вашу дивизию, вас же точно также Арсенал и Анжи ловили ещё совсем недавно, а тут-то соперник явно класснее их!
    В общем, поздравляю Локомотив с победой в первом круге, а Зенит - со смачной, абсолютно заслуженной пощёчиной!
    Гавриил
    сегодня в 18:51
    Лунёв, проходя мимо журналистов: "У нас пусть тренер все говорит"
    Ой, это чё начинается-то? Уроки Дзюбы не прошли даром. Как же я всё-таки рад, что Артёмка уехал в Ленинград.
    Jeck Denielse
    сегодня в 18:51
    Трусливая тактика дающая результат.....

    Лучше проигрывать играя в футбол как Зенит....
    Чем выигрывать так как сегодня...некоторые..

    Счёт не отражение реального соотношения сил.....

    Может раз в 10 лет и Спартак быть сильней Севильи.....и Локо выиграть у Зенита.......

    Но время всё расставит на свои места.....
    MALOVAR
    сегодня в 18:50
    Да,питер и армейцы на данный момент худшие в рпл,а последние еще и в европе... и просвета не видать
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100