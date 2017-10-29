«Локомотив» разгромил «Зенит»

«Локомотив» на выезде одержал победу над «Зенитом» в матче 15-го тура чемпионата России.
Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург»
«Зенит» - «Локомотив» 0:3 (0:0)
Голы: Фарфан 58, Фарфан 69, Алексей Миранчук 77.
«Зенит»: Лунев, Мевля (Смольников 70), Кришито, Иванович, Маммана, Кузяев, Краневиттер, Ерохин (Шатов 84), Ригони, Кокорин, Дзюба (Дриусси 70).
Главный тренер: Роберто Манчини.
«Локомотив»: Гильерме, Михалик (Баринов 86), Пейчинович, Кверквелия, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (Коломейцев 90), Фернандеш, Денисов, Фарфан, Игнатьев, Лысов.
Главный тренер: Юрий Семин.
Предупреждения: Кришито 59, Гильерме 72.
Судья: Виталий Мешков.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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"22.10.2017 18:26 ЦСКА и "Зенит" завершили матч нулевой ничьей
в общем, судьба у зенита незавидная. тут ничья, локо побеждает краснодар и возглавляет таблицу. потом паровоз едет в питер и насовывает трешку немытым. зенит весь в расстройствах, арги плачут "итак холодно, а тут еще и первую строчку забрали", сливают матч за матчем. зенит на старом багаже выходит в 1/16 ле, где его уже поджидает очередной андерлехт, затем дырявый газон крестовского, грозный ахмат и снова 3 строчка. манчини получает свои 100 млн евро за разрыв контракта, едет в вест хэм и на встречах с друзьями в английском пабе со смехом вспоминает историю, как развел болотный проект на бабло"
все сбывается с точностью в 100%. дальше - веселее))
"22.10.2017 18:26 ЦСКА и "Зенит" завершили матч нулевой ничьей
в общем, судьба у зенита незавидная. тут ничья, локо побеждает краснодар и возглавляет таблицу. потом паровоз едет в питер и насовывает трешку немытым. зенит весь в расстройствах, арги плачут "итак холодно, а тут еще и первую строчку забрали", сливают матч за матчем. зенит на старом багаже выходит в 1/16 ле, где его уже поджидает очередной андерлехт, затем дырявый газон крестовского, грозный ахмат и снова 3 строчка. манчини получает свои 100 млн евро за разрыв контракта, едет в вест хэм и на встречах с друзьями в английском пабе со смехом вспоминает историю, как развел болотный проект на бабло"
все сбывается с точностью в 100%. дальше - веселее))