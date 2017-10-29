«Локомотив» разгромил «Зенит»

«Локомотив» на выезде одержал победу над «Зенитом» в матче 15-го тура чемпионата России.

Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург»

«Зенит» - «Локомотив» 0:3 (0:0)

Голы: Фарфан 58, Фарфан 69, Алексей Миранчук 77.

«Зенит»: Лунев, Мевля (Смольников 70), Кришито, Иванович, Маммана, Кузяев, Краневиттер, Ерохин (Шатов 84), Ригони, Кокорин, Дзюба (Дриусси 70).

Главный тренер: Роберто Манчини.

«Локомотив»: Гильерме, Михалик (Баринов 86), Пейчинович, Кверквелия, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (Коломейцев 90), Фернандеш, Денисов, Фарфан, Игнатьев, Лысов.

Главный тренер: Юрий Семин.

Предупреждения: Кришито 59, Гильерме 72.

Судья: Виталий Мешков.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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