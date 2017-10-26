«Бавария» по пенальти прошла «Лейпциг» в Кубке Германии

В матче 1/16 финала Кубка Германии «Бавария» обыграла «Лейпциг» в серии пенальти.
Лейпциг, стадион «Ред Булл Арена»
«Лейпциг» - «Бавария» - 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 4:5 - пенальти)
Голы: Форсберг 68 (пен) – Алькантара 73.
«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Бернарду, Упамекано, Кампль, Забитцер (Лаймер 102), Форсберг (Клостерманн 109), Кейта, Поульсен (Вернер 80), Огюстен (Демме 57).
Главный тренер: Ральф Хазенхюттль.
«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Роббен, Видаль (Руди 57), Алькантара (Вридт 101), Коман (Хави Мартинес 60), Толиссо (Рафинья 88), Киммих, Левандовски.
Главный тренер: Юпп Хайнкес.
Предупреждения: Боатенг 22, Видаль 35, Кейта 45, Киммих 86, Алькантара 95.
Удаление: Кейта 53.
Судья: Цвайер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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да и австриец Хаззенхюттль -системный тренер.а не от фонаря.
Матеешиц -президент Ред Булл сродни нашему Галицкому,
с той лишь разницей,что он вложился в клуб другой страны,
при этом не забывая родной Зальцбург.а Галицкий- в своей стране.
Очень схоже.что оба клуба молодые в пределах 10 лет и уже добились
такких успехов.причем заддачу выйти на определенный уровень поставили
и там и здесь президенты клубов в кратчайшие сроки, но у Галицкого еще академия,
а у Матешица-сильнейшая скаутская группа,ищущая таланты по всему земному шару )
да и австриец Хаззенхюттль -системный тренер.а не от фонаря.
Матеешиц -президент Ред Булл сродни нашему Галицкому,
с той лишь разницей,что он вложился в клуб другой страны,
при этом не забывая родной Зальцбург.а Галицкий- в своей стране.
Очень схоже.что оба клуба молодые в пределах 10 лет и уже добились
такких успехов.причем заддачу выйти на определенный уровень поставили
и там и здесь президенты клубов в кратчайшие сроки, но у Галицкого еще академия,
а у Матешица-сильнейшая скаутская группа,ищущая таланты по всему земному шару )
А Баварию Поздравляю с заслуженной победой
А Баварию Поздравляю с заслуженной победой