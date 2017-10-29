Синицын: «Не скажу, что у „Краснодара“ был совсем уж кризис»

Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал победу над хабаровским СКА (4:1).

«Не бывает совсем плохих матчей. Бывают какие-то выпады и опасные моменты. То, что мы реализовали свои моменты в этом матче и в том количестве, в каком хотели, – это высший результат после полосы неудач. В каждом матче у нас стоит задача победить. Не всегда получается. Со „СКА-Хабаровск“ это удалось.

Я не скажу, что у нас был совсем уж кризис. Сейчас в чемпионате такой момент, когда все команды друг у друга выигрывают. Тот же тульский „Арсенал“ играет поярче многих лидеров, добивается результата, не пропускает. Просто у нас сложился такой период, который нужно было пройти. Я надеюсь, он закончился. Нам надо двигаться дальше, смотреть вперед.

Никто не любит проигрывать, тем более подряд. Ответственность с каждым матчем возрастает и давит на игроков. Не хочется дома сидеть с подавленным настроением. Хочется выходить в город, всем улыбаться, радоваться, когда тебя приветствуют с улыбкой. Так проще себя позиционировать», - сказал Синицын.

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