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    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
    До ближайшего матча с "Зенитом"
    55%
    1947
    Два-три тура
    15%
    529
    Четыре-пять туров
    3%
    90
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    23%
    822
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Лунёв: «„Зенит“ всё равно станет чемпионом»

сегодня, 22:42
ЗенитЗенит0 : 3ЛокомотивЛокомотивМатч завершен

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев уверен, что несмотря на поражение от «Локомотива» (0:3) в 15-м туре РФПЛ питерцы все равно выиграют чемпионат. На данный момент «Зенит» отстает от «Локо» на 3 очка.

«Настроение не очень, потому что результата нет. Тяжело сказать почему. С одной стороны, есть определённые успехи в Лиге Европы. С другой, должны были заканчивать первый круг с большим отрывом, а по факту идём на втором месте с отрывом от лидера в три очка. Это никуда не годится. Оставшийся отрезок до перерыва мы должны провести под стать большой команде. Посмотрим, как получится, но настрой должен быть только такой и никакой другой.

В последнее время у нас началась чёрная полоса. Но мы всё равно станем чемпионами. Будем играть намного лучше, мы по составу сильнее всех. У нас лучшие болельщики — мы просто обязаны выигрывать».

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Все комментарии
Лёха Шахтинский ответил spartach n1
сегодня в 23:20
spartach n1:
зенит юрист
Понятно, я просто в кепке его не узнал.) Стопудово терь богатым будет.)
spartach n1 ответил Мяучeло
сегодня в 23:19
Мяучeло:
Литейный же вроде? Не?
Литейный нас покинул,грозился что навсегда )
Мяучeло ответил spartach n1
сегодня в 23:17
spartach n1:
зенит юрист
Литейный же вроде? Не?
Брулин
сегодня в 23:17
В чем-то он прав - у Зенита в составе Вилков, Иванов, Еськов, Мешков, Галимов, Матюнин и Федотов, с ними тяжело бороться. Но Локо с Арсеналом смогли, другие команды смогут тоже)
Мяучeло ответил RedDevil88
сегодня в 23:17
Хорошо устроился. Летит родной клуб - я за МЮ, выигрывает - я за Зенит. Молоэц XD
spartach n1 ответил Лёха Шахтинский
сегодня в 23:16
Лёха Шахтинский:
Зенит безусловно - самый Зенитыстый Чемпион всея Росии, кто бы сомневался, с ихними бабосами? Серега, классный пост! Респект! А на фото это хто?
зенит юрист
Евгений Перфильев ответил ermak6448
сегодня в 23:15
ermak6448:
Будем надеется , что пройдет чёрная полоса
И НАЧНЕТСЯ НОВАЯ.
Лёха Шахтинский ответил spartach n1
сегодня в 23:15
spartach n1:
Зенит безусловно - самый Зенитыстый Чемпион всея Росии, кто бы сомневался, с ихними бабосами? Серега, классный пост! Респект! А на фото это хто?
Евгений Перфильев
сегодня в 23:13
ВСЕ ЛУНЕВ ПОЙМАЛ ВИРУС МАНИИ ВЕЛИЧИЯ. НЕ ДОЛГО ПРОДЕРЖАЛСЯ. КЛИМАТ ТАКОЙ ЧТО ЛИ.
зенит юрист ответил RDeanW
сегодня в 23:13
RDeanW:
зенит юрист ответ пользователю ziborock хрю-хрю-хрю ты свинья?)
    RDeanW ответил зенит юрист
    сегодня в 23:12
    зенит юрист:
    вообще хрюкают--свиньи ржут--лошади блеют---овцы бекают---бараны че биологию не учил
      RDeanW
      сегодня в 23:12
      последние игры зенита с локо в питере:

      зенит 0:3 локо
      зенит 0:0 локо
      зенит 1:1 локо
      зенит 1:1 локо

      )))
      RDeanW ответил Jeck Denielse
      сегодня в 23:10
      Jeck Denielse:
      Если Зенит пропустит от Локо 15 голов за 4 игры.....как вы от Зенита....тогда я скажу что Локо сильней.....
      стоп. речь шла о том, что одна команда давит, а другая забивает на контратаках. та, которая давит - сильнее. все. ты сейчас соскочил на голы, но если лучше тот, кто забивает - то локо сильнее вас) не юли и не выбирай тот показатель, который тебе удобнее)
      ermak6448
      сегодня в 23:10
      Будем надеется , что пройдет чёрная полоса
      Dominators ответил wingback
      сегодня в 23:09
      wingback:
      Надо только побольше мевлей и ерохиных прикупить, да от зюб не избавляться, и победы привалят сами собой. Можно ещё физрука продлить лет на десять, чтоб отмазы после побед грамотные лепил...
      Парадокс , и Зенит с экс-ростовчанами не айс и Курбан с экс -ростовчанами в ж.. телепается , ну и сам Ростов набрал с бору по сосенке одних дрищ .
      Jeck Denielse ответил RDeanW
      сегодня в 23:09
      RDeanW:
      "доминировал" ну пересмотри еще раз игры)
      Если Зенит пропустит от Локо 15 голов за 4 игры.....как вы от Зенита....тогда я скажу что Локо сильней.....
      RDeanW ответил spartach n1
      сегодня в 23:09
      spartach n1:
      Сегодня все довольны,кроме бакланов !))
        ошалевший ответил зенит юрист
        сегодня в 23:08
        зенит юрист:
        11 лет спартач целых 11 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 вы таким можете похвастать? нет только зенит вам постоянно по 5 отгружает
          Евгений Перфильев ответил Nekit92
          сегодня в 23:08
          Nekit92:
          спартачи если все проплачено, чего тогда радуетесь? Это же временные неудачи??
          В РОССИИ НЕТ НИЧЕГО ПОСТОЯННЕЙ ЧЕМ ВРЕМЕННОЕ.
          RDeanW ответил Jeck Denielse
          сегодня в 23:07
          Jeck Denielse:
          Нет. Зенит доминировал и забивал....
          "доминировал"
          ну пересмотри еще раз игры)
          spartach n1
          сегодня в 23:07
            Giallorossiii
            сегодня в 23:07
              Jeck Denielse ответил RDeanW
              сегодня в 23:06
              RDeanW:
              значит ли это, что спартак был сильнее зенит в двух последних играх в питере?)
              Нет.
              Зенит доминировал и забивал....
              RDeanW ответил Jeck Denielse
              сегодня в 23:06
              Jeck Denielse:
              Сильная команда атаковала 85 минут...... Более слабая прижалась к воротам и умело воспользовалась контратаками..... Счёт не показатель силы... Порой это удача...
              значит ли это, что спартак был сильнее зенит в двух последних играх в питере?)
              Jeck Denielse ответил RDeanW
              сегодня в 23:05
              RDeanW:
              локо забил, потому что сильнее. или 0:3 случайность?
              Сильная команда атаковала 85 минут......
              Более слабая прижалась к воротам и умело воспользовалась контратаками.....

              Счёт не показатель силы...
              Порой это удача...
              RDeanW ответил зенит юрист
              сегодня в 23:05
              зенит юрист:
              11 лет спартач целых 11 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 вы таким можете похвастать? нет только зенит вам постоянно по 5 отгружает
              че прям на нашем поле отгружает?) спартак за год дома всего 2 игры проиграл, обе в 1 мяч, в обеих судья знатно постарался) у вас уже 2 подряд домашние игры - поражения)) пхаха)
              Евгений Перфильев ответил зенит юрист
              сегодня в 23:04
              зенит юрист:
              вообще хрюкают--свиньи ржут--лошади блеют---овцы бекают---бараны че биологию не учил
                sashasokol ответил Jeck Denielse
                сегодня в 23:03
                Jeck Denielse:
                Кто сильней ??? Или кто забил ???
                На мой субъективный взгляд, кто сильнее. Очки дают не за созданные моменты, а за их реализацию. Может Зенит и играл в первом тайме лучше, но предсказуемо, Локо во втором добавил и результат на лицо.
                Killofwrath
                сегодня в 23:03
                Локо командой сильнее явно всех сейчас, в победе не сомневался даже
                RDeanW ответил Jeck Denielse
                сегодня в 23:03
                Jeck Denielse:
                Кто сильней ??? Или кто забил ???
                локо забил, потому что сильнее. или 0:3 случайность?
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