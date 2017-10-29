Лунёв: «„Зенит“ всё равно станет чемпионом»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев уверен, что несмотря на поражение от «Локомотива» (0:3) в 15-м туре РФПЛ питерцы все равно выиграют чемпионат. На данный момент «Зенит» отстает от «Локо» на 3 очка.

«Настроение не очень, потому что результата нет. Тяжело сказать почему. С одной стороны, есть определённые успехи в Лиге Европы. С другой, должны были заканчивать первый круг с большим отрывом, а по факту идём на втором месте с отрывом от лидера в три очка. Это никуда не годится. Оставшийся отрезок до перерыва мы должны провести под стать большой команде. Посмотрим, как получится, но настрой должен быть только такой и никакой другой.

В последнее время у нас началась чёрная полоса. Но мы всё равно станем чемпионами. Будем играть намного лучше, мы по составу сильнее всех. У нас лучшие болельщики — мы просто обязаны выигрывать».

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