«Краснодар» прервал свою неудачную серию, разгромив «СКА-Хабаровск»

В матче 15-го тура чемпионата России «Краснодар» победил «СКА-Хабаровск».
Краснодар, стадион «Краснодар».
«Краснодар» - «СКА-Хабаровск» - 4:1 (2:0)
Голы: Классон 11, Смолов 41, 80 (пен), Вандерсон 89. — Маркович 60 (пен).
«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Петров, Газинский, Перейра, Классон (Вандерсон 85), Каборе, Мамаев (Жоаозиньо 63), Смолов.
Главный тренер: Игорь Шалимов.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Пуцко, Эдиев, Наваловский, Гришко, Карасев, Дедечко, Никифоров, Казанков (Христов 88), Маркович, Корян (Калинский 81).
Главный тренер: Алексей Поддубский.
Предупреждения: Мамаев 19, Грицаенко 58, Корян 79, Перейра 90+1.
Судья: Алексей Еськов.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В другом матче тура «Локомотив» разгромил «Зенит» (3:0).
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С победой Быки!!!
С победой Быки!!!