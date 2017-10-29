«Краснодар» прервал свою неудачную серию, разгромив «СКА-Хабаровск»

В матче 15-го тура чемпионата России «Краснодар» победил «СКА-Хабаровск».

Краснодар, стадион «Краснодар».

«Краснодар» - «СКА-Хабаровск» - 4:1 (2:0)

Голы: Классон 11, Смолов 41, 80 (пен), Вандерсон 89. — Маркович 60 (пен).

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Петров, Газинский, Перейра, Классон (Вандерсон 85), Каборе, Мамаев (Жоаозиньо 63), Смолов.

Главный тренер: Игорь Шалимов.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Пуцко, Эдиев, Наваловский, Гришко, Карасев, Дедечко, Никифоров, Казанков (Христов 88), Маркович, Корян (Калинский 81).

Главный тренер: Алексей Поддубский.

Предупреждения: Мамаев 19, Грицаенко 58, Корян 79, Перейра 90+1.

Судья: Алексей Еськов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другом матче тура «Локомотив» разгромил «Зенит» (3:0).

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