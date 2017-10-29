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    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
    До ближайшего матча с "Зенитом"
    55%
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    Два-три тура
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«Краснодар» прервал свою неудачную серию, разгромив «СКА-Хабаровск»

сегодня, 20:50
КраснодарКраснодар4 : 1СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскМатч завершен

В матче 15-го тура чемпионата России «Краснодар» победил «СКА-Хабаровск».

Краснодар, стадион «Краснодар».

«Краснодар» - «СКА-Хабаровск» - 4:1 (2:0)
Голы: Классон 11, Смолов 41, 80 (пен), Вандерсон 89. — Маркович 60 (пен).

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Петров, Газинский, Перейра, Классон (Вандерсон 85), Каборе, Мамаев (Жоаозиньо 63), Смолов.
Главный тренер: Игорь Шалимов.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Пуцко, Эдиев, Наваловский, Гришко, Карасев, Дедечко, Никифоров, Казанков (Христов 88), Маркович, Корян (Калинский 81).
Главный тренер: Алексей Поддубский.

Предупреждения: Мамаев 19, Грицаенко 58, Корян 79, Перейра 90+1.

Судья: Алексей Еськов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другом матче тура «Локомотив» разгромил «Зенит» (3:0).

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Все комментарии
cska1948
сегодня в 21:50
Безусловно, Краснодар сегодня был на голову сильнее СКА, но так транжирить моменты непозволительно!
RDeanW ответил Tommy Lee
сегодня в 21:50
Tommy Lee:
Ваш спартач н1 главный дизлайкер.
сравни с байкалом) у вашего раза в 3 больше
Байкал-38
сегодня в 21:41
MALOVAR
сегодня в 21:40
что СКА что ЦСКА это все слабые команды,лакомые булочки
украб украл укроп ответил старина
сегодня в 21:32
старина:
Галицкий упрется рогом и не отдаст
смолов днина, в пищевике с трибун глоры попадают когда он с метра не забьет раз 10
украб украл укроп ответил papic337
сегодня в 21:31
papic337:
Краснодар показал Спартаку как надо выигранные матчи доводить до победы. Поздравляю Краснодар. Удачи в дальнейшем.
18 ноября должен закрепить это
украб украл укроп
сегодня в 21:30
1 победа на 4 поражения? чтобы вернуться в гонку за первые места краснодару нельзя больше ни очка терять вот до паузы зимней, но с шалимовым наверняка это будет и не раз
Мяучeло
сегодня в 21:30
    Байкал-38 ответил Tommy Lee
    сегодня в 21:29
    Tommy Lee:
    Ваш спартач н1 главный дизлайкер.
    У них очень много дизлайкеров, но для ихних они правильно делают, а когда им ставишь они сразу нервничают! Ну пусть я только рад этому!
    Мяучeло ответил time out
    сегодня в 21:29
    time out:
    Что, байкалишка, правда глаза колет, дизлайки ставишь? Значит я попал в точку. Мне твои дизлайки до одного места, а твое нутро все знают.
    Он смешной )
    Байкал-38
    сегодня в 21:27
    Несмотря на поражение ЦСКА и Зенита, как их гложет, что они ниже их на 6 месте!!!!!
    Tommy Lee ответил RDeanW
    сегодня в 21:25
    RDeanW:
    питерские самые обиженные. дизлайками кидаются только так. раньше кони лидировали по этому показателю, но сейчас у аргентинского проекта столько глоров появилось с випками, что ужаснуться можно
    Ваш спартач н1 главный дизлайкер.
    RDeanW ответил time out
    сегодня в 21:23
    time out:
    Что, байкалишка, правда глаза колет, дизлайки ставишь? Значит я попал в точку. Мне твои дизлайки до одного места, а твое нутро все знают.
      Байкал-38 ответил time out
      сегодня в 21:21
      time out:
      Что, байкалишка, правда глаза колет, дизлайки ставишь? Значит я попал в точку. Мне твои дизлайки до одного места, а твое нутро все знают.
      Я с вас улыбаюсь!
      time out
      сегодня в 21:20
      Что, байкалишка, правда глаза колет, дизлайки ставишь? Значит я попал в точку. Мне твои дизлайки до одного места, а твое нутро все знают.
      RDeanW ответил RussianHorse
      сегодня в 21:16
      RussianHorse:
      Ты сам рисуешь эти выдуманные таблицы? Или берёшь со свинофуромов? На нормальных сайтах везде колбасня выше вас.
      ну у нас хоть форумы есть, ибо есть и болельщики) soccerstand - зайди, осмотрись) зарубежный портал, кстати)
      112910415
      сегодня в 21:16
      браво!
      time out ответил Байкал-38
      сегодня в 21:13
      Байкал-38:
      Краснодар вслед за Уралом "опустил" Спартак ещё ниже в турнирной таблице!
        Деникин_А ответил dbr123
        сегодня в 21:13
        dbr123:
        конечно после такого перелёта...
        К ним вынуждены все летать. Мечтаю, чтобы дальневосточники когда нибудь заиграли в еврокубках, посмотреть, как туда Западная Европка будет путешествовать
        Одно слово румын
        сегодня в 21:11
        Наконец-то!
        papic337
        сегодня в 21:11
        Краснодар показал Спартаку как надо выигранные матчи доводить до победы. Поздравляю Краснодар. Удачи в дальнейшем.
        Альфи
        сегодня в 21:10
        Жаль поников, просто уничтожили...
        eaguar
        сегодня в 21:09
        с победой
        VIC2
        сегодня в 21:09
        Вот во что обошлось "Спартаку", когда не умеешь играть во втором тайме
        (не умеешь играть на сохранение счёта, не берись - это не твоё)

        1 Локомотив
        2 Зенит
        3 ЦСКА
        4 Краснодар
        5 Урал

        6 Спартак М
        obana777 ответил RDeanW
        сегодня в 21:08
        RDeanW:
        этот кадр еще примазался к победе локо))
        Это мутный хамелеон.
        178 ответил Байкал-38
        сегодня в 21:07
        Байкал-38:
        У них целый подпольный институт работает по составлению таблиц, для оправдания собственных неудач и реабилитации тренера физрука с тренером лыжником!
        Я это давно заметил.
        RussianHorse ответил RDeanW
        сегодня в 21:06
        RDeanW:
        на)
        Ты сам рисуешь эти выдуманные таблицы? Или берёшь со свинофуромов?
        На нормальных сайтах везде колбасня выше вас.
        Байкал-38 ответил 178
        сегодня в 21:06
        178:
        Сбрось реальную таблицу.
        У них целый подпольный институт работает по составлению таблиц, для оправдания собственных неудач и реабилитации тренера физрука с тренером лыжником!
        Ministri Krasnodar
        сегодня в 21:06
        Не дай Бог галимова оставят...
        obana777 ответил Vladimir808
        сегодня в 21:05
        Vladimir808:
        На Классе!!! С победой Быки!!!
        Удивляться не приходится. У коней ни у одних, ни у других классом никогда и не пахло.
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