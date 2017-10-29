Перейра: «Всегда хорошо вернуться к победам»

Хавбек «Краснодара» Маурисио Перейра прокомментировал победу над хабаровским СКА (4:1).

«Всегда хорошо вернуться к победам, у нас давно их не было. Также хорошо закончить победой первый круг чемпионата. Я доволен результатом.

Вообще, после вылета из Лиги Европы и Кубка России мы ожидали быть на более высоком месте в чемпионате. К сожалению, эта серия неудачных матчей испортила все наши планы. Хорошо, что у нас получилось выйти из этой ситуации и закончить на хорошей ноте.

Нам необходимо улучшить много вещей. Лучше играть в защите всей командой. Все эти мелочи накладывают свой отпечаток. Мелочи привели к поражению в матче с ЦСКА. Всей команде нужно двигаться вперед к новым целям», - сказал Перейра.

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