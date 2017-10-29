Гранквист: «В чемпионате России слабых команд нет»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал победу над хабаровским СКА (4:1).

«Это победа важна с той точки зрения, что серия наконец-то прервалась, с другой стороны, в чемпионате происходят интересные вещи, когда заведомо слабые команды побеждают сильные, как Тула обыграла ЦСКА в этом туре. Соответственно, слабых команд нет, так сегодняшняя победа важна.

Конечно, расстройство было, никто не любит такие серии поражений. Тем не менее, сегодня мы оставили это позади, играли в футбол, но важно не забывать, что это всего лишь один матч, дальше нас ждёт „Тосно“», - сказал Гранквист.

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