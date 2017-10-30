Майкл Кин был госпитализирован из-за инфекции на ноге

Центральный защитник «Эвертона» Майкл Кин не сыграл в последнем туре АПЛ с «Лестером» (0:2) из-за инфекции на ноге. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного тренера мерсисайдцев Дэвид Ансворт.

«Майкл получил очень неприятную травму в игре с „Сандерлендом“, и у него на ноге развилась инфекция. После этого футболист был госпитализирован.

Однако сейчас у нас есть хорошие новости. Состояние Кина значительно улучшилось, поэтому, я надеюсь, он сможет сыграть в следующем матче с „Уотфордом“».

«Эвертон» подписал Кина минувшим летом, он обошелся «ирискам» в 25 млн фунтов.

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