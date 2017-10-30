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Моуриньо понятия не имеет, когда в строй вернется Погба

сегодня, 08:29

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо не знает, когда полузащитник Поль Погба восстановится от своей травмы. Француз получил повреждение подколенного сухожилия 12 сентября.

«Честно говоря, я понятия не имею, когда он вернется. Я не контролирую процесс восстановления, и Погба не тренируется вместе с командой. Он занимается индивидуально, а в этом случае ничего предсказать нельзя».

По слухам, португальца в целом раздражает эта ситуация, поскольку восстановление Погба идет медленнее, чем предполагалось изначально.

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Шуnя771
сегодня в 08:34
МЮ на ходу и Погба конечно добавил бы шарма....))
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