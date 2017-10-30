В понедельник станет известно, сыграет ли Левандовски с «Селтиком»

Вопрос об участии нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в матче Лиги чемпионов с «Селтиком» решится в понедельник, 30 октября. Об этом рассказал главный тренер команды Юпп Хайнкес.

«Будет ли Роберт играть в Глазго и полетит ли он с командой вообще, решится в понедельник, после очередного обследования», — сказал тренер.

Левандовски получил мышечную травму в матче Бундеслиги с «Лейпцигом». И хотя повреждение поляка считается несерьезным, его участие в игре с «Селтиком» под большим вопросом.

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