Варан получил травму приводящей мышцы бедра

Защитник «Реала» Рафаэль Варан получил травму бедра в матче 10-го тура Примеры с «Жироной» (1:2). Об этом сообщил главный тренер команды Зинедин Зидан. Французский футболист покинул поле после первого тайма.

«У Варана проблема с приводящей мышцей. Мы не знаем, насколько она серьезна, так как никакого серьезного осмотра еще не было. Но самому Варану предварительно сказали, что всё не так плохо, так что посмотрим».

Напомним, что в лазарете у «Реала» долгое время находится еще один бек - Дани Карвахаль.

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