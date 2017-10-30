Тренер «Карабаха» - об игре с «Атлетико»: «Нам будет тяжело»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов.

«Мы видели „Атлетико“ и знаем, на что он способен. Наши футболисты осознают свою ответственность. Будет очень здорово сыграть на таком великолепном стадионе против столь же великолепной команды.

Будет непросто удивить соперника. „Атлетико“ всегда к этому готов и мотивирован на победу. Они играют с холодной головой, и нам нужно делать то же самое. Мы будем играть перед потрясающими болельщиками. Надеюсь, мои игроки выдержат такое давление. У „Атлетико“ всего два очка, но при этом только одно поражение в сезоне, в матче с „Челси“. Мы должны быть готовы ко всему. Соперник будет еще опаснее, чем обычно, учитывая, что он набрал всего два очка в трех матчах. Нам будет тяжело», - сказал Гурбанов.

Напомним, что две недели назад «Атлетико» и «Карабах» сыграли вничью.

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