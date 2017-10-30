Г. Невилл: «В МЮ есть игроки, готовые прошибить кирпичные стены ради Моуриньо»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл встал на защиту главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуриньо, которого часто критикуют за невзрачную игру его команды:
«В команде Жозе Моуриньо играют футболисты, готовые прошибить кирпичные стены ради него.
Он хочет побеждать своим путем, и ему все равно, что говорят другие люди».
Сам Моуриньо после недавней победы над «Тоттенхэмом» посоветовал своим недоброжелателям меньше говорить.
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