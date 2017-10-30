Аллегри: «Победим „Спортинг“ - выйдем в 1/8 финала, сыграем вничью - станем к этому ближе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга»:

«Если сможем завтра квалифицироваться в 1/8 финала, то сделаем подарок фанатам, себе и всем.

Завтра нас ожидает игра, в которой мы должны добиться положительного результата. Победим - пройдем в следующий раунд, сыграем вничью - станем к этому ближе».

Напомним, что в первом матче между командами победил туринский клуб.

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