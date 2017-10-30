Конте: «В матче с „Ромой“ мы должны выложиться по максимуму»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ромой» в Лиге чемпионов.

«Поединок с „Ромой“ на „Стэмфорд Бридж“ получился эмоциональным. Думаю, результат справедлив. Завтра будет еще один матч против очень тяжелого соперника, поэтому мы должны выложиться по максимуму.

В нашей группе играют „Атлетико“ и „Рома“ - две очень сильные и хорошие команды. Очень важно оставаться на первом месте, потому что нашей целью является успешное выступление во всех турнирах. На прошлой неделе мы прошли „Эвертон“ в Кубке Лиги, выиграли несколько последних матчей Премьер-Лиги.

Завтра будет очень тяжелая игра, „Рома“ сейчас в отличной форме. Нужно с честью преодолеть этот трудный период. Ждем, пока все игроки наберут оптимальные кондиции. Для меня очень важно иметь в распоряжении полный состав», - сказал Конте.

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