Симеоне: «В матче с „Карабахом“ постараемся подправить ситуацию в Лиге чемпионов»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Карабахом» в Лиге чемпионов.

«Мы не слишком хорошо начали в Лиге чемпионов. Мы заслуживали победы в Риме, а „Челси“ здесь был очень хорош. В первом матче с „Карабахом“ мы могли рассчитывать на большее. Завтра у нас будет замечательный шанс подправить ситуацию на глазах собственных болельщиков, и мы к этому готовы», - сказал Симеоне.

Напомним, что две недели назад «Атлетико» и «Карабах» сыграли вничью.

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