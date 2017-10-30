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Габи: «У нас нет права на ошибку в игре с „Карабахом“»

сегодня, 23:38
АтлетикоАтлетико-:-КарабахКарабахЗавтра в 22:45 Не начался

Полузащитник мадридского «Атлетико» Габи поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Карабахом» в Лиге чемпионов.

«Завтра у нас нет права на ошибку, мы это знаем. В прошлом у нас были и более важные матчи, так что никаких беспокойств нет. Нам надо доказать, что мы лучше соперника, и нужно делать это с первых минут. Мы понимаем, чем вызвана критика в последнее время, и работаем над улучшением ситуации. Мы никогда не сдаемся и не будем изменять нашему стилю. Мы показываем хороший футбол, и все может измениться за один вечер. Надеюсь, в этом нам поможет победа в завтрашнем матче», - сказал Габи.

Напомним, что две недели назад «Атлетико» и «Карабах» сыграли вничью.

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