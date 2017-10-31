Самедов: «Ни одна команда в первом круге не удивила своей игрой»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов в эфире передачи «Футбол России» прокомментировал поражение «Зенита» от «Локомотива» (0:3) в 15-м туре РФПЛ:

«Не то чтобы я ожидал, что у „Зенита“ наступит спад, но не удивлён. Ни одна команда не может пройти чемпионат ровно. Бывают и взлёты, и падения. Думаю, у „Зенита“ сейчас как раз этот этап. Что касается „Локомотива“, то, видимо, его отличные результаты в матчах с прямыми конкурентами объясняются умением сыграть на контратаках. Когда соперник закрывается, „железнодорожникам“ становится сложнее.

Ни одна команда в первом круге не удивила своей игрой. „Локомотив“ сейчас берёт очки, идёт на первом месте. У Сёмина очень хорошая команда. Это уже конец года, плохая погода, и надо включать моральные силы. Сейчас очень важный момент».

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