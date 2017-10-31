Гари Невилл сравнил Моуриньо с Мэйвезером

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл нахваливает главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуриньо, защищая прагматичный футбол в исполнении команды в недавних матчах против «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»:

«У Почеттино и Клоппа отличная репутация тренеров, ставящих своим командам атакующий футбол. Но Моуриньо порой действует, как Мэйвезер. Того тоже порой называют скучным, однако он использует защиту как оружие и заставляет соперников выдыхаться.

Моуриньо способен залезть в головы своих визави, он может испортить их план на игру, а это говорит о том, что он отличный тренер. Думаю, он заслуживает большего уважения, его показатели невероятны».

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