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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 15 тур
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Мата: «Матч с „Бенфикой очень важен для нас“»

сегодня, 10:13
Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед-:-БенфикаБенфика22:45 Не начался

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями накануне сегодняшнего матча Лиги чемпионов с «Бенфикой». 

«Самоуверенность в данном случае - огромная ошибка, мы не должны недооценивать своих соперников. „Бенфика“ - не просто какой-то клуб, это одна из опытнейших команд Европы, но мы будем предельно мотивированы. К тому же мы играем дома, где наши болельщики все время нас прекрасно поддерживают. Нет никаких сомнений, что это очень важная игра нас».

Напомним, что Хуан Мата может продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время. 

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