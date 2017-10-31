Мата: «Матч с „Бенфикой очень важен для нас“»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями накануне сегодняшнего матча Лиги чемпионов с «Бенфикой».



«Самоуверенность в данном случае - огромная ошибка, мы не должны недооценивать своих соперников. „Бенфика“ - не просто какой-то клуб, это одна из опытнейших команд Европы, но мы будем предельно мотивированы. К тому же мы играем дома, где наши болельщики все время нас прекрасно поддерживают. Нет никаких сомнений, что это очень важная игра нас».



Напомним, что Хуан Мата может продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте