Оуэн: «Ничья не станет худшим результатом ни для „Челси“, ни для „Ромы“»

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и «Челси»:
«Команды не смогли выявить сильнейшего в триллере на „Стэмфорд Бридж“, который вместил в себя шесть голов, вот и перед матчем в Риме я не вижу фаворита.
Эден Азар создал в Лиге чемпионов больше моментов, чем кто-либо другой, но в Лондоне „Рома“ продемонстрировала, насколько хорошей командой является.
Похоже, нас ждет еще один классный матч. Ничья не станет худшим результатом ни для одной из команд».
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Не выразительно играет Челси.
Вперёд Италия!
Не выразительно играет Челси.
Вперёд Италия!