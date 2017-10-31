Оуэн: «Ничья не станет худшим результатом ни для „Челси“, ни для „Ромы“»

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и «Челси»:

«Команды не смогли выявить сильнейшего в триллере на „Стэмфорд Бридж“, который вместил в себя шесть голов, вот и перед матчем в Риме я не вижу фаворита.

Эден Азар создал в Лиге чемпионов больше моментов, чем кто-либо другой, но в Лондоне „Рома“ продемонстрировала, насколько хорошей командой является.

Похоже, нас ждет еще один классный матч. Ничья не станет худшим результатом ни для одной из команд».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте