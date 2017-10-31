Де Брюйне: «Сезон без поражений? Не думаю, что это возможно, это вам не 10-15 лет назад»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне сомневается, что «горожане» смогут повторить достижение «Арсенала» в сезоне-2003/04, когда «канонирам» удалось стать первой и пока единственной командой
«Пройти весь сезон без поражений? Это очень сложно сделать.
Не думаю, что это возможно. Уровень конкурентов очень высок. При всем уважении, но нынешнее время отличается от того, что было 10-15 лет назад, когда у некоторых комнад не было шансов выиграть у топ-клубов. Сейчас в каждой игре приходится тяжело, и к этому надо быть готовыми».
Солидарен с бельгийцем и главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
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