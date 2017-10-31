Де Брюйне: «Сезон без поражений? Не думаю, что это возможно, это вам не 10-15 лет назад»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне сомневается, что «горожане» смогут повторить достижение «Арсенала» в сезоне-2003/04, когда «канонирам» удалось стать первой и пока единственной командой , которая прошла чемпионат Англии без поражений:

«Пройти весь сезон без поражений? Это очень сложно сделать.

Не думаю, что это возможно. Уровень конкурентов очень высок. При всем уважении, но нынешнее время отличается от того, что было 10-15 лет назад, когда у некоторых комнад не было шансов выиграть у топ-клубов. Сейчас в каждой игре приходится тяжело, и к этому надо быть готовыми».

Солидарен с бельгийцем и главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

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