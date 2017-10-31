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Балаге считает, что причиной спада в игре Суареса является Месси

сегодня, 09:15

Известный испанский журналист Гильем Балаге считает, что знает причину, по которой форвард «Барселоны» Луис Суарес в нынешнем сезоне не выступает столь успешно, как делал это раньше:

«Игра „Барселоны“ в обороне очень впечатляет. Однако не слишком впечатляет их игра в целом, и на это есть причины.

Они играют без вингеров, что ведет к перенасыщению центральных зон. Из-за недостатка пространства страдает Луис Суарес. Месси стал больше играть через центр, а Суаресу приходится смещаться ближе к флангу. А это не та позиция, на которой он чувствует себя комфортно».

Напомним, главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не согласен с теми, кто считает, что Суарес находится в плохой форме.

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Все комментарии
Artuom
сегодня в 10:09
Игра Месси только одна из причин, списывать всё на Лео глупо.
В принципе причины 3.
Плохая форма самого Суареса главная причина. Уже бы сделали операцию давно и Суарес набирал бы форму...
Отсутствие в данный момент нормальных вингеров - Дембеле травма, а остальные... не уровень! Поэтому Суарес вынужденно смещается на фланг.
Ну и игра Месси... действительно Лео слишком часто стал оказываться на острии, выдавливая от туда Суареса.
Ismadiyar
сегодня в 09:58
Отчасти Балаге прав ,Суаресу приходится уходить на место Неймара и играть там, а ведь он настоящий ЦН и лучшие качества проявляет только там, я уверен с возвращением Дембеле он придет в себя
Obdulio Varela
сегодня в 09:53
Как бы не откусил гному нос
Кьянти
сегодня в 09:52
А я так думаю, что Суарес уже гаснет, ну начинает по крайней мере. Уже не поднимется на прежний уровень, все, по моему. Потенциал дарования на исходе.
Пластун
сегодня в 09:48
Ну ему надо попадать в пустые, тут только он виноват. Моментов у него много но не попадает. И надо его принудительно отправить на операцию. Думаю неделю-полторы не повлияют на место команды. Тем более перерыв на сборные совсем скоро. А журналист не винит в косяках Бенза криша который явно сдал и не помогает Бензу забивать?))))
Imrebellion
сегодня в 09:42
Мда, эксперты...) Месси даже чаще создает для Суареса голевые моменты. Луису банально не везет и не мало растерял прежнюю хватку. С таким же успехом можно винить Лео за то, что напы сливочных не могут забивать. Психологическая давка.. Коварный и страшный человек этот аргентинец!
DVoxNN
сегодня в 09:39
Ну конечно, ведь именно Лео виноват, что Кусарес по пустым не попадает и мяч догнать не может.
Gorbuncov
сегодня в 09:37
Тут все вместе. И травма Суареса, он всё ждет операцию, к концу почти каждого матча хромает, и травма Дебмеле, отсюда как раз нехватка вингеров.
Cules2013
сегодня в 09:36
Считать можно, что угодно. Но факты таковы - после травмы Суарез никак не может набрать форму. Может и вправду Луису не очень комфортно от перестановок Вальверде, но Суарез один из лучших нападающих мира, свои моменты он должен реализовывать.
3веробой
сегодня в 09:35
И тут гном косячит
-Джек Потрошитель-
сегодня в 09:31
Один раз стал бомбардиром и хватит-ударил кулаком по столу Лионьель Платини) Поэтому и Неймар сбежал,и суарес больше не забивает) не лучше Бензема суарес теперь,Бенз хоть пас отдает))
Великий Князь
сегодня в 09:24
Это понимают даже диванные эксперты. Построение игры под смурфика негативно отражается на командных результатах. Пусть фартовая полоса никого не вводит в заблуждение.
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