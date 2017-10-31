Балаге считает, что причиной спада в игре Суареса является Месси

Известный испанский журналист Гильем Балаге считает, что знает причину, по которой форвард «Барселоны» Луис Суарес в нынешнем сезоне не выступает столь успешно, как делал это раньше:
«Игра „Барселоны“ в обороне очень впечатляет. Однако не слишком впечатляет их игра в целом, и на это есть причины.
Они играют без вингеров, что ведет к перенасыщению центральных зон. Из-за недостатка пространства страдает Луис Суарес. Месси стал больше играть через центр, а Суаресу приходится смещаться ближе к флангу. А это не та позиция, на которой он чувствует себя комфортно».
Напомним, главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не согласен с теми, кто считает, что Суарес находится в плохой форме.
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В принципе причины 3.
Плохая форма самого Суареса главная причина. Уже бы сделали операцию давно и Суарес набирал бы форму...
Отсутствие в данный момент нормальных вингеров - Дембеле травма, а остальные... не уровень! Поэтому Суарес вынужденно смещается на фланг.
Ну и игра Месси... действительно Лео слишком часто стал оказываться на острии, выдавливая от туда Суареса.
В принципе причины 3.
Плохая форма самого Суареса главная причина. Уже бы сделали операцию давно и Суарес набирал бы форму...
Отсутствие в данный момент нормальных вингеров - Дембеле травма, а остальные... не уровень! Поэтому Суарес вынужденно смещается на фланг.
Ну и игра Месси... действительно Лео слишком часто стал оказываться на острии, выдавливая от туда Суареса.