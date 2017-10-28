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17:00 7’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 0:0 Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд
17:00 8’ Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси
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16:30 37’ Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 0:1 Логотип футбольный клуб КельнКельн
16:30 38’ Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 1:1 Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д
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Марсьяль принес «Манчестер Юнайтед» три очка в матче с «Тоттенхэмом»

сегодня, 16:23
Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед1 : 0ТоттенхэмТоттенхэмМатч завершен

В поединке 10-го тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» одолел «Тоттенхэм» с минимальным счетом. Напомним, что из-за повреждение в матче не смог принять участия нападающий «шпор» Харри Кейн.

Манчестер, стадион «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» – 1:0 (0:0)
Голы: Марсьяль 81

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Джонс, Смоллинг, Валенсия, Эррера, Матич, Янг (Дармиан 90+1), Мхитарян (Лингард 63), Рэшфорд (Марсьяль 67), Лукаку.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Дайер, Уинкс, Сиссоко (Дембеле 60), Эриксен, Алли, Сон (Льоренте 59).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

Судья: Джонатан Мосс.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
ander_herrera
сегодня в 17:09
надеюсь это последний сезон мауриньо
ander_herrera
сегодня в 17:07
какое ташнатворное зрелише.....
manutd navsegda ответил Dude-MU
сегодня в 17:07
Dude-MU:
Не могли они одержать победу, месяцами не забивать? Что? ахаха Он Кейн может в середине получить мяч развернуться обыграть ударить и забить. Месяцами не забивать, аахах
Сколько голов забил Кейн в сентябре прошлого и этого сезона? посмотри и вместе посмеёмся
myst5
сегодня в 17:07
Тоттенхэм больше похож на настоящий юнайтед. Как болельщик юнайтед скажу. Чистый фарт абсолютно нечейная игра. А тоттенхэм молодцы и без кейса в гостях у юнайтед не боялись играть в футбол
BaGMeL
сегодня в 17:06
    3веробой
    сегодня в 17:06
    С победой!
    Рауль и Зидан ответил Dude-MU
    сегодня в 17:06
    Dude-MU:
    Ох, ща посмотрю побдорку его голов, найду этот гол специально для тебя
    Давай давай жду , хотя бы один найдешь , скажу что красавчик )))
    Dude-MU ответил Рауль и Зидан
    сегодня в 17:05
    Рауль и Зидан:
    Ну покажи нам этот гол , где Кейн с середины поля взял мяч , обвел и забил гол . Очень хочется посмотреть
    Ох, ща посмотрю побдорку его голов, найду этот гол специально для тебя
    Dude-MU ответил Tott_Hot
    сегодня в 17:03
    Tott_Hot:
    это я цитирую слова дуди-му
    А почему ты в штыки воспринимаешь)) Что тебя обидело?аахах суть одна Тотем с Кейном сильнее чем без него.
    BaGMeL
    сегодня в 17:01
    Glory Glory Man United!
    Gloory Gloory Man United!!
    Рауль и Зидан ответил Dude-MU
    сегодня в 17:00
    Dude-MU:
    Не могли они одержать победу, месяцами не забивать? Что? ахаха Он Кейн может в середине получить мяч развернуться обыграть ударить и забить. Месяцами не забивать, аахах
    Ну покажи нам этот гол , где Кейн с середины поля взял мяч , обвел и забил гол . Очень хочется посмотреть
    Dude-MU ответил Рауль и Зидан
    сегодня в 17:00
    Рауль и Зидан:
    То есть без Кейна ТТХ не какой что ли ?
    Намного слабее, намного, как Ливер без Мане
    DXTK ответил ст_прапорщик
    сегодня в 16:59
    ст_прапорщик:
    убогая защита? С убогой защитой и при таком прессинге от МЮ было-бы 5:0
    Да тоттнхэм просто отскочил.......... 0-1 довольны. по этому и мертвый ВХ треху забил на кубке лиги.


    PS Реал разорвет такую оборону на лоскуты.
    Invite
    сегодня в 16:59
    Дожали все таки пернатых в конце.
    Dude-MU ответил manutd navsegda
    сегодня в 16:58
    manutd navsegda:
    А еще условный Кейн выбирающий позицию на ура может месяцами не забивать, все эти если бы да кабы ни о чем не говорят шпоры играли сегодня отлично и без Кейна и могли одержать победу и это было бы справедливо как и в случаи с мю
    Не могли они одержать победу, месяцами не забивать? Что? ахаха Он Кейн может в середине получить мяч развернуться обыграть ударить и забить. Месяцами не забивать, аахах
    Tott_Hot ответил Рауль и Зидан
    сегодня в 16:58
    Рауль и Зидан:
    То есть без Кейна ТТХ не какой что ли ?
    это я цитирую слова дуди-му
    Tott_Hot ответил manutd navsegda
    сегодня в 16:58
    прости, не тебе хотел отправить, исправил адрес
    Великий Государь ответил ст_прапорщик
    сегодня в 16:57
    ст_прапорщик:
    убогая защита? С убогой защитой и при таком прессинге от МЮ было-бы 5:0
      Рауль и Зидан ответил Tott_Hot
      сегодня в 16:57
      Tott_Hot:
      Шпоры даже без штатного форварда создали голевой момент, а что сделал ваш топовый лукака? Гол Марсалья - это ошибка обороны, а не сверхтактика Манчестера. Оставь Кейна в покое, анализируй лучше свою команду, и задумайся, почему на олд траффорд они забили лишь один вымученный гол в конце матча "никакому Тоттенхэму без Кейна"
      То есть без Кейна ТТХ не какой что ли ?
      Tott_Hot ответил Dude-MU
      сегодня в 16:56
      Dude-MU:
      Выбор позиции, и голевое чутье. Кейн может создать
      Шпоры даже без штатного форварда создали голевой момент, а что сделал ваш топовый лукака? Гол Марсалья - это ошибка обороны, а не сверхтактика Манчестера. Оставь Кейна в покое, анализируй лучше свою команду, и задумайся, почему на олд траффорд они забили лишь один вымученный гол в конце матча "никакому Тоттенхэму без Кейна"
      eaguar
      сегодня в 16:55
      с победой .
      Рауль и Зидан ответил Dude-MU
      сегодня в 16:55
      Dude-MU:
      Топорный и медлительный, от него ты получишь только скидку и все. Кейн придумает намного круче
      Не на много , а может чуть лучше . Я их видел обоих напов на бернабеу. Да Кейн более подвижный , но то что ТТХ с Реалом ничью сгонял , это его заслуга ? Он что ли не позволил Реалу забить ТТХ больше голов ? Или его голы не позволили Реалу победить ?
      manutd navsegda ответил Dude-MU
      сегодня в 16:55
      Dude-MU:
      Ага конечно, условный Кейн позицию выбирает на ура, если че. Один игрок в поле воин, и Тотем ярко это доказывает причем не первый сезон, прям Ливер без Мане))
      А еще условный Кейн выбирающий позицию на ура может месяцами не забивать, все эти если бы да кабы ни о чем не говорят шпоры играли сегодня отлично и без Кейна и могли одержать победу и это было бы справедливо как и в случаи с мю
      Великий Государь
      сегодня в 16:55
      Норм. Теперь не сбавлять обороты. Первый тайм автобус с преимуществом шпор, второй - ставка на атаку и результат. Маур МЮ не подходит. В следующем сезоне его точно не будет.
      Жду падение сити. Прогноз - максимум одно очко в следующих двух встречах.
      Dude-MU ответил Рауль и Зидан
      сегодня в 16:51
      Рауль и Зидан:
      А че Льеренте слабо позицию выбирает ?
      Топорный и медлительный, от него ты получишь только скидку и все. Кейн придумает намного круче
      Dude-MU ответил Рауль и Зидан
      сегодня в 16:50
      Рауль и Зидан:
      Послушай не факт что с Кейном они выиграли бы . Кейн зависимый нап , то есть для него нужно создать момент , если они Льеренте не смогли создать момент , то и Кену тоже . Так можно было бы сказать , если бы Льеренте три - четыре момента бы загубил, но полузащита ТТХ ни одного момента для него не смогла создать , даже вывести на ударную позицию не смогли
      Выбор позиции, и голевое чутье. Кейн может создать
      ст_прапорщик ответил DXTK
      сегодня в 16:50
      DXTK:
      Конечно ничья была бы справедливым итогом, но счет на табло. Убогая игра в защите должна была закончиться для Тоттенхэма поражением. МЮ мог и раньше наказывать, но везло до поры до времени. а когда Марсиаль забивал просто тупанули дав ему время для маневра и удара. PS . Хочу поздравить МЮ с заслуженной победой. Моур сделал зрячую замену и Марсиаль оказался в нужный момент в нужное время и забил определяющий гол
      убогая защита? С убогой защитой и при таком прессинге от МЮ было-бы 5:0
      Рауль и Зидан ответил Dude-MU
      сегодня в 16:50
      Dude-MU:
      Ага конечно, условный Кейн позицию выбирает на ура, если че. Один игрок в поле воин, и Тотем ярко это доказывает причем не первый сезон, прям Ливер без Мане))
      А че Льеренте слабо позицию выбирает ?
      Tott_Hot ответил sparxx2
      сегодня в 16:49
      sparxx2:
      Tott_Hot, всегда ими были)))
      я думал это удел только ливерных, теперь буду знать)))
      Dude-MU ответил manutd navsegda
      сегодня в 16:49
      manutd navsegda:
      То что у шпор почти не было моментов и все было в дали от ворот это заслуга защиты мю а не отсутствие Кейна...
      Ага конечно, условный Кейн позицию выбирает на ура, если че.
      Один игрок в поле воин, и Тотем ярко это доказывает причем не первый сезон, прям Ливер без Мане))
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