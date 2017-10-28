Марсьяль принес «Манчестер Юнайтед» три очка в матче с «Тоттенхэмом»

В поединке 10-го тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» одолел «Тоттенхэм» с минимальным счетом. Напомним, что из-за повреждение в матче не смог принять участия нападающий «шпор» Харри Кейн.

Манчестер, стадион «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» – 1:0 (0:0)

Голы: Марсьяль 81

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Джонс, Смоллинг, Валенсия, Эррера, Матич, Янг (Дармиан 90+1), Мхитарян (Лингард 63), Рэшфорд (Марсьяль 67), Лукаку.

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Дайер, Уинкс, Сиссоко (Дембеле 60), Эриксен, Алли, Сон (Льоренте 59).

Главный тренер: Маурисио Почеттино.

Судья: Джонатан Мосс.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте