Рамос: «Меня больше заботит отсутствие слов в гимне Испании, чем ситуация в Каталонии»

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос без особого рвения отвечает на вопросы, касающиеся политики и текущей ситуации в Каталонии:

«Мне сложно представить Ла Лигу без „Барселоны“. Мне сложно поверить в то, что большинство жителей Каталонии хотят независимости. Я бы предпочел, чтобы „Барселона“ выступала в чемпионате Испании.

Что касается нашего последнего визита в Жирону, то я чувствовал себя там испанцем. Если говорить на эту тему, то меня больше заботит отсутствие слов в нашем гимне, чем ситуация в Каталонии. Хочу, чтобы у нашего гимна были слова, так как я по-хорошему завидую игрокам других сборных, которые поют во время исполнения гимнов».

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