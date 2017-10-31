Анчелотти: «Слухи о том, что я могу возглавить „Челси“ разозлили моего друга Конте»

Экс-наставник «Баварии» Карло Анчелотти призвал журналистов не распространять слухи о его будущем:

«Меня каждый день сватают в новый клуб. Недавно это был „Челси“. Эти слухи разозлили моего друга Антонио Конте. Я с ним часто контактирую, в этих слухах нет ничего общего с реальностью.

Меня также отправляли тренировать сборную Китая, „Эвертон“. Дело в том, что на данный момент я не знаю, где продолжу карьеру. Давайте вернемся к обсуждению этого вопроса в июне. Пока я собираюсь отдохнуть».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте