Стоцкий: «Тяжелая игра, но болельщики нас немного завели»

Полузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий прокомментировал домашнюю встречу с «Рубином».



«Тяжёлая игра. В начале игры пропустили ненужный гол, потом пытались исправить ситуацию, нам это удалось, рады, что выиграли. Для нас все матчи принципиальные, хотя, когда мы выезжали перед игрой из гостиницы, болельщики нас немного завели. Конечно, дома всегда приятно играть, когда тебя гонят вперёд. Хорошо, что получается дома выигрывать».



Напомним, что «Уфа» дома одержала волевую победу над «Рубином» в матче 15-го тура чемпионата России.

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