Стерлинг: «Родные назвали бы меня раздражающе смешным»

Общаясь с журналистами УЕФА, 22-летний нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился мнением о своей карьере, вспомнил о детстве и кумирах, а также рассказал о влиянии Хосепа Гвардиолы на его становление:

«Считаю ли я себя по-прежнему молодым игроком после 200 матчей на уровне первых команд и 35 - в сборной? Думаю, да. Лет до 24 буду считать себя молодым игроком.

Я изменился. Если бы продолжал вести себя, как в детстве, получал бы красные в каждом матче. Иногда убегал с поля в бешенстве, бросал камни в судей, меня дисквалифицировали. В общем, много чего делал. Я был очень злым парнем, очень эмоциональным, когда дело касалось футбола. Сейчас научился вести себя.

Поскольку я занимался в КПР, постоянно видел в деле игроков первой команды, и мне больше всего нравился Адель Таарабт. Любил смотреть, как он выставлял соперников дураками на поле. Он действительно рожден для футбола, мне такие игроки очень нравятся. Если говорить о настоящих кумирах, то это точно Роналду и Месси.

Роналдиньо? О, извините, виноват! Да, конечно! Роналдиньо - мой самый любимый игрок. Когда он был на поле, создавалось впечатление, будто он с детьми играет.

Как бы меня описали родные и друзья вне поля? Раздражающий, смешной. Я раздражаю и смешу - раздражающе смешной. Вот так бы и описали.

Гвардиола помог мне отшлифовать некоторые мелочи, не терять мяч в простых ситуациях. Просто невероятно, как такие базовые моменты могут помочь футболисту. Это вроде и мелочи, над которыми ты привык работать в юности, но потом перестал, когда стал профессионалом. Он научил меня аккуратности».

Напомним, что в последнем матче «горожан» Стерлинг помог своей команде обыграть «Вест Бромвич».

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