Моуриньо: «Мне платят за то, что я принимаю решения — хорошие или плохие»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо доверил пробить пенальти в матче с «Бенфикой» Антони Марсьялю, который в итоге забить не смог. Второй удар «с точки» реализовал Дейли Блинд. Португальский специалист ответил на критику некоторых фанатов, считающих, что пенальти должен был пробивать Ромелу Лукаку:

«Не понимаю, почему все меня спрашивают об одном и том же. Мне платят за то, что я принимаю решения — хорошие или плохие.

В первом тайме я ошибся. Во втором принял другое решение, и не вижу в этом проблемы.

Исполнителем пенальти в этом матче был назначен Марсьяль. Ромелу действительно хотел пробить, у него такой характер, любит брать на себя ответственность. Эррера тоже. Но я решение принял, учитывая последние тренировки команды. Игроки проявили уважение к моему решению. Больше мне сказать нечего».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте