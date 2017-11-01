Бускетс: «Если бы „Барса“ всегда играла так, как вчера, то выиграла бы 95 матчей из 100»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс уверен, что «блаугранас» заслуживали победы над «Олимпиакосом» в 4-м туре Лиги чемпионов:

«Если бы мы всегда играли так, как вчера, то выиграли бы 95 матчей из 100. Мы создали множество моментов, попадали в стойку, но в футболе такое иногда случается. Надо двигаться дальше, в любом случае у нас всё хорошо.

Греки ушли в глухую оборону, очень сложно забить, когда в штрафной находится так много игроков».

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