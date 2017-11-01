Годин: «Как исправить ситуацию? Если бы я знал, я был бы Диего Симеоне!»

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Атлетико» при домашних трибунах не смог обыграть «Карабах», а болельщики освистали свою команду. Защитник «матрасников» Диего Годин понимает их чувства:

«Этот свист естественный, его легко понять. Мы можем пенять только на себя, лишь мы ответственны за собственные действия. Вне зависимости от положения, мы стремимся двигаться вперед. Болельщики должны оставаться с нами и поддерживать, клуб остается единым, мы все должны держаться вместе и постараться исправить череду неудачных результатов.

Как исправить ситуацию? Если бы я знал, я был бы Диего Симеоне! Мы знаем только то, что побеждать — это наш долг».

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