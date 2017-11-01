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Годин: «Как исправить ситуацию? Если бы я знал, я был бы Диего Симеоне!»

сегодня, 12:32
АтлетикоАтлетико1 : 1КарабахКарабахМатч завершен

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Атлетико» при домашних трибунах не смог обыграть «Карабах», а болельщики освистали свою команду. Защитник «матрасников» Диего Годин понимает их чувства:

«Этот свист естественный, его легко понять. Мы можем пенять только на себя, лишь мы ответственны за собственные действия. Вне зависимости от положения, мы стремимся двигаться вперед. Болельщики должны оставаться с нами и поддерживать, клуб остается единым, мы все должны держаться вместе и постараться исправить череду неудачных результатов.

Как исправить ситуацию? Если бы я знал, я был бы Диего Симеоне! Мы знаем только то, что побеждать — это наш долг».

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Все комментарии
ошалевший ответил cevin cigan
сегодня в 13:27
cevin cigan:
Ну поправили своих нефтяных спонсоров и нормально(это я вчера на них....под откос полетел...)
мне атлеты 2 экспресса запороли играми с карабахом,я их теперь ненавижу) хотя симеоне я терпеть не мог ещё игроком,плакса хренова
Шуnя771
сегодня в 13:26
Да ладно свистеть..)
cevin cigan ответил ошалевший
сегодня в 13:21
ошалевший:
очень кстати похоже,да атлеты падкие на монету,вполне реально
Ну поправили своих нефтяных спонсоров и нормально(это я вчера на них....под откос полетел...)
ошалевший ответил cevin cigan
сегодня в 13:17
cevin cigan:
Да ладно...срубили бобла в БК и все довольны(логотип на футболках Азербайджан! О чём вообще речь?)
очень кстати похоже,да атлеты падкие на монету,вполне реально
Майкл59ru
сегодня в 13:10
Мало освистали. Вот когда продуете Роме с крупным счётом тогда и узнаешь что такое настоящее освистывание )
cevin cigan
сегодня в 13:02
Да ладно...срубили бобла в БК и все довольны(логотип на футболках Азербайджан! О чём вообще речь?)
Красно-Белый Братец
сегодня в 12:49
Диего Годин поДнимает их чувства ))))

Годная описка)
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