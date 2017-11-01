Д. Сильва: «Хочу играть в „Манчестер Сити“ еще 10 лет»

В преддверии встречи 4-го тура Лиги чемпионов с «Наполи» полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва рассказал о своем желании как можно быстрее продлить контракт с «горожанами»:

«Мы по-прежнему обсуждаем грядущее соглашение. Надеюсь, что вскоре смогу подписать контракт, потому что хочу остаться здесь и играть в „Сити“ еще 10 лет».

Напомним, что 31-летний Сильва представляет цвета «Манчестер Сити» с 2010-го года.

«Горожан» в матче с «Наполи» может устроить и ничья, но наставник Хосеп Гвардиола рассчитывает на победу.

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