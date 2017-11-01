«Интер» следит за Пасторе и Мангала

Как сообщают итальянские СМИ, «Интер» следит за полузащитником ПСЖ Хавьером Пасторе и за защитником «Манчестер Сити» Эльякимом Мангала. Утверждается, что руководство «Интера» готово помочь главному тренеру миланского клуба Лучано Спаллетти в борьбе за Скуддето, усилив состав первоклассными игроками в ближайшее зимнее трансферное окно. Помимо «Интера», Эльякимом Мангала также интересовался «Кристал Пэлас».

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