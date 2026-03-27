«Рубин» и «Нефтехимик» ведут переговоры о формате сотрудничества

сегодня, 20:58

В пресс‑службе «Рубина» рассказали о переговорах касательно варианта взаимодействия с «Нефтехимиком».

Ранее журналист Сергей Ильев в своём Telegram‑канале сообщил, что рассматривается вариант со вхождением нижнекамской команды в структуру казанского клуба.

«Рубин» и «Нефтехимик» ведут переговоры о формате дальнейшего сотрудничества. Прорабатывается решение для формирования единой вертикали подготовки талантов и развития футболистов внутри региона за счёт синергии систем и эффективного взаимодействия двух футбольных центров республики.