«Рубин» и «Нефтехимик» ведут переговоры о формате сотрудничества

В пресс‑службе «Рубина» рассказали о переговорах касательно варианта взаимодействия с «Нефтехимиком».
Ранее журналист Сергей Ильев в своём Telegram‑канале сообщил, что рассматривается вариант со вхождением нижнекамской команды в структуру казанского клуба.
«Рубин» и «Нефтехимик» ведут переговоры о формате дальнейшего сотрудничества. Прорабатывается решение для формирования единой вертикали подготовки талантов и развития футболистов внутри региона за счёт синергии систем и эффективного взаимодействия двух футбольных центров республики.
«Рубин» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 30 очков. «Нефтехимик» идёт 8-м в Первой лиге (34 балла).