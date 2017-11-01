«Барселона» больше месяца не сможет рассчитывать на Гомеша и Роберто

Лазарет «Барселоны» после матча Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:0) пополнился. Травмы бедер получили Серхи Роберто и Андре Гомеш. Испанец пропустит около пяти недель, а португалец – около четырех. Напомним, что в лазарете остаются Андрес Иньеста и Усман Дембеле.

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