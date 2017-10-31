Коутиньо и Ловрен, скорее всего, не сыграют с «Марибором»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и защитник Деян Ловрен, скорее всего, пропустят предстоящую встречу с «Марибором» в Лиге чемпионов. Об этом сообщил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Не уверен на 100%, что Деян Ловрен и Фил Коутинью будут готовы к игре. Пока сказать ничего не могу. У Роберто Фирмино были судороги после матча с „Хаддерсфилдом“, так что в последние дни он тренировался осторожно. Решим по составу завтра», - сказал Клопп.

Напомним, что две недели назад «Ливерпуль» разбил «Марибор» со счетом 7:0.

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