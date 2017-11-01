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«Барселона» не смогла распечатать ворота «Олимпиакоса»

сегодня, 00:35
ОлимпиакосОлимпиакос0 : 0БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» сыграла вничью с «Олимпиакосом» в 4-м туре Лиги чемпионов (группа D). 119-й поединок в еврокубке провел нападающий «блаугранас» Лионель Месси. Аргентинец вышел на 10-е место по количеству матчей в ЛЧ.

Пирей, стадион «Георгиос Караискакис»

«Олимпиакосом» – «Барселона» – 0:0 (0:0)

«Олимпиакос»: Силвиу, Энгелс, Ботиа, Ромао, Куртис, Эльабделлауи, Оджиджа-Офое (Жилле 75), Тахцидис, Карсела-Гонсалес (Пардо 79), Фигейраш, Фортунис (Джурджевич 84).
Главный тренер: Такис Лемонис.

«Барселона»: Тер Штеген, Умтити, Маскерано, Альба, Нелсиньо, Паулиньо, Бускетс, Суарес (Гомеш 75), Роберто (Деулофеу 45+1), Суарес, Месси.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

Предупреждения: Тахцидис 36, Роберто 42, Фигейраш 89.

Судья: Энтони Тэйлор.

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Все комментарии
MarkN1007
сегодня в 01:22
мда не всегда удается распечатать с первого раза,бивает настоящие мужики поймут...
parallels
сегодня в 01:21
    ALBA BARCELONA 21 ответил Bavaria_M
    сегодня в 01:09
    Bavaria_M:
    а ты что следишь? то то сегодня когда я был в туалете увидел что кто то подглядывает. ужс хотя что с вас радужных взять
    Ты,что туалет не закрываешь за собой?
    Bavaria_M ответил Mamaev
    сегодня в 01:06
    Mamaev:
    Не зашёл на ветку Баварии, сразу на Барсу, истинный фэн)
      Bavaria_M ответил Borusik1975
      сегодня в 01:06
      Borusik1975:
      Вот оно и пришло , ато аж скучно было..очередное умное г..но
      зачем же ты так про себя то а?(((
      ron 80
      сегодня в 01:04
      Что происходит с Л.Суаресом....?Его действия всё больше и больше похожи на клоунаду....Ударить не может,пас отдать , не может, бесконечные залезания в не игры...Ужас....
      BarsfanBaku
      сегодня в 01:04
      выздоровление Роберту , Суареса , Месси Дембеле , крепитесь , бывает и такое
      alex1990for ответил ALBA BARCELONA 21
      сегодня в 01:03
      ALBA BARCELONA 21:
      Не шучу,Реал может обыграть любого гранда,у них не спад а какое то недорозумение.
      да ладно, я спартак на самом деле хотел написать)
      D.vil ответил ALBA BARCELONA 21
      сегодня в 01:03
      ALBA BARCELONA 21:
      Ох уж эти глоры других команд для чего пишут на ветке Барсы непонятно
      Да и болельщики у этих грандов соответствующие!) Всем рты закрывают, потому что возразить нечем;)
      Mamaev ответил Bavaria_M
      сегодня в 01:02
      Bavaria_M:
      скорей бы меси вылечился( а то без него барса даже олимпиакос нетащит(
      Не зашёл на ветку Баварии, сразу на Барсу, истинный фэн)
      ALBA BARCELONA 21 ответил alex1990for
      сегодня в 01:02
      alex1990for:
      реал? нормально ты шутишь)
      Не шучу,Реал может обыграть любого гранда,у них не спад а какое то недорозумение.
      D.vil ответил alex1990for
      сегодня в 01:00
      alex1990for:
      завтра севилья поправит дела испанские)
      Поживем и увидим) ЦСКА тоже сегодня хоронили;)
      95-shishani-95 ответил ALBA BARCELONA 21
      сегодня в 01:00
      ALBA BARCELONA 21:
      До сих пор не знаем к чему способна Барса пока не встретиться с равноценным грандом-Реал,Бавария,Спартак,ПСЖ...
      С Реалом пока не надо))) У Реала щас очень серьезные проблемы!
      Borusik1975 ответил Bavaria_M
      сегодня в 00:59
      Bavaria_M:
      скорей бы меси вылечился( а то без него барса даже олимпиакос нетащит(
      Вот оно и пришло , ато аж скучно было..очередное умное г..но
      ALBA BARCELONA 21 ответил D.vil
      сегодня в 00:58
      D.vil:
      Ох уж эти испанские гранды;) Один с Карабахом у себя ничейку гоняет, второй в Греции забить не может...)
      Ох уж эти глоры других команд для чего пишут на ветке Барсы непонятно
      alex1990for ответил ALBA BARCELONA 21
      сегодня в 00:58
      ALBA BARCELONA 21:
      До сих пор не знаем к чему способна Барса пока не встретиться с равноценным грандом-Реал,Бавария,Спартак,ПСЖ...
      реал? нормально ты шутишь)
      Borusik1975
      сегодня в 00:57
      Делофеу беспомощен , мяч в фланг уводит и ничего не может сделать ... Игра в общем так себе , видно было что Барса не рвет , а вот греки молодцы огрызались
      Bavaria_M
      сегодня в 00:57
      скорей бы меси вылечился(
      а то без него барса даже олимпиакос нетащит(
      ALBA BARCELONA 21
      сегодня в 00:56
      До сих пор не знаем к чему способна Барса пока не встретиться с равноценным грандом-Реал,Бавария,Спартак,ПСЖ...
      alex1990for ответил D.vil
      сегодня в 00:56
      D.vil:
      Ох уж эти испанские гранды;) Один с Карабахом у себя ничейку гоняет, второй в Греции забить не может...)
      завтра севилья поправит дела испанские)
      D.vil
      сегодня в 00:55
      Ох уж эти испанские гранды;) Один с Карабахом у себя ничейку гоняет, второй в Греции забить не может...)
      alex1990for
      сегодня в 00:54
      интересно, на сколько роберто улетел
      ALBA BARCELONA 21
      сегодня в 00:54
      Куда делись писари Барсы или болеть начали за Сити непонятно
      Bobon ответил Пластун
      сегодня в 00:54
      Пластун:
      Суарес нормально отыграл сегодня. А вот почему ему не дают операцию сделать не понятно
      нет глубины состава. по сути, кроме Алькасера других центрфорвардов нет, нормальных игроков для ротации в полузащите тоже нет. непонятно сколько еще раз сломается Дембеле. По сути, все проблемы прошлого сезона пришли и в этот.
      Mamaev
      сегодня в 00:50
      Жаль, могли сегодня решить выход в плей-офф. Теперь надо не проиграть юве, и будет 1 место
      ALBA BARCELONA 21
      сегодня в 00:50
      У Гомеша быстрота,скорость отменная,надо над ним работать,может получится из него гранд.
      Летучий-Голландец.
      сегодня в 00:49
      Скажу это 100 раз, но с Луисом нужно что то делать..
      Уверен, что Пако как минимум сыграет не хуже)
      Может все таки на операцию лечь. Но после той травмы он так и не набрал форму.
      ALBA BARCELONA 21 ответил Пластун
      сегодня в 00:49
      Пластун:
      Он выгнал Вермалена. Опять хрусталь поломанный купили((( Раскошелься ещё на 30 млн и готовый Мбапе бегал бы.
      Думаю не хрусталь,просто перенапряжение сделал от молодой неопытности.Авторитет Барсы,Месси Дембеля сильно гасит и поломался.Тренер тоже виноват.
      FERIS
      сегодня в 00:48
      А где был хвалёный месся?
      Пластун ответил Bobon
      сегодня в 00:48
      Bobon:
      А Суарес сейчас не лучше Деулофеу. Пороть столько в каждой игре - это надо уметь. Ну если травмирован, нахрена его выпускать. Даже Алькасер сейчас был бы не хуже. Без Иньесты вся полузащита мертвая. Движения нет никакого. Да и Месси может дать кому-нибудь пробить штрафные, у него они в этом сезоне не идут.
      Суарес нормально отыграл сегодня. А вот почему ему не дают операцию сделать не понятно
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