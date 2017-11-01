«Барселона» не смогла распечатать ворота «Олимпиакоса»

«Барселона» сыграла вничью с «Олимпиакосом» в 4-м туре Лиги чемпионов (группа D). 119-й поединок в еврокубке провел нападающий «блаугранас» Лионель Месси. Аргентинец вышел на 10-е место по количеству матчей в ЛЧ.

Пирей, стадион «Георгиос Караискакис»

«Олимпиакосом» – «Барселона» – 0:0 (0:0)

«Олимпиакос»: Силвиу, Энгелс, Ботиа, Ромао, Куртис, Эльабделлауи, Оджиджа-Офое (Жилле 75), Тахцидис, Карсела-Гонсалес (Пардо 79), Фигейраш, Фортунис (Джурджевич 84).

Главный тренер: Такис Лемонис.

«Барселона»: Тер Штеген, Умтити, Маскерано, Альба, Нелсиньо, Паулиньо, Бускетс, Суарес (Гомеш 75), Роберто (Деулофеу 45+1), Суарес, Месси.

Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

Предупреждения: Тахцидис 36, Роберто 42, Фигейраш 89.

Судья: Энтони Тэйлор.

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